Google'ın Apple'a varsayılan arama motoru olmak için ödeme yaptığı anlaşma, mahkeme kararıyla yakında son bulabilir.

Google, Apple ile olan ve yıllık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen varsayılan arama motoru anlaşmasını sürdürmek için farklı stratejiler üzerinde çalışıyor ve şirketin yeni önerisi bazı Apple kullanıcılarının tepkisini çekebilir.

Şirket, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) açtığı antitröst davasında bu ödemelerin rekabete aykırı olduğunu belirterek 10 yıllık bir yasak talep etmesinin ardından tartışmalı yeni öneriler sundu. Bu öneriler arasında iPhone ve iPad’de farklı varsayılan arama motorlarının atanması gibi radikal fikirler yer alıyor.

Google gelecekte Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir

Google artık herkesin bildiği üzere Safari’nin entegre arama çubuğunda varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için Apple’a milyarlarca dolar ödüyor. Bu anlaşma kâğıt üzerinde her iki teknoloji devi için de oldukça kârlı. Apple, bu iş birliğinden pasif gelir elde ederken, Google ise Apple’ın kullanıcı tabanından gelen yüksek değerli trafikten kazanç sağlıyor ancak bu durumun gelecekte değişmesi muhtemel.

Google mahkemenin aksine teknoloji sektöründeki hızlı değişimi ve yapay zekâ destekli yeni arama uygulamalarının yükselişini gerekçe göstererek, mevcut liderliğinin kalıcı olmadığını savunuyor.

Google, iPhone ve iPad'de farklı arama motoru kullanılmasını öneriyor

Bu doğrultuda çözüm önerileri sunan şirket, iPhone’da Google, iPad’de ise Bing veya DuckDuckGo'nun varsayılan arama motoru olabileceğini belirtiyor.

Fakat bu yaklaşım Apple ekosisteminin cihazlar arası akıcılık ilkesine aykırı görünüyor. Kullanıcılar iPhone ve iPad arasında tutarlı bir deneyim elde etmek zorunda, bu da Google’ın önerisinin hayata geçmesinin önünde engel. Öte yandan mahkemenin bu teklifleri değerlendirmeye alıp almayacağı da şimdilik belirsiz.

Keza Apple için bu durumun finansal etkisi de büyük olabilir. Tabii şirket Google’a bağımlılığı azaltmak için gizlilik odaklı DuckDuckGo gibi alternatiflere yönelmeyi veya yeni ortaklıklar kurmayı da tercih edebilir. Tüm bunları mahkemenin alacağı kararlar ve zaman gösterecek.

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