Apple’ın neredeyse her ürününün isminde bir “i” takısı olduğunu biliyoruz. Ancak dikkatinizi çektiyse Apple, yavaş yavaş bu alışkanlığından vazgeçti.

Son yıllarda çıkardığı ürünlerin isminin hiçbirinde “i” harfi yok. Apple ile ikonikleşen bu harf, neden Apple Watch ya da AirPods gibi ürünlerinde kullanılmıyor?

Şirketten resmi bir açıklama olmasa da bu harfin neden eskisi gibi revaçta olmadığı merak konusu.

Apple'ın bazı ürünlerinde "i" takısını kullanmama tercihinin arkasında birkaç farklı neden var.

Apple, teknoloji dünyasında "i" takısıyla ilk olarak iMac ile büyük bir çıkış yapmıştı. Daha sonra iPod, iPhone, iPad gibi ürünlerde de bu takıyı kullanarak markalaşma yoluna gitti ve büyük başarılar elde etti. Ancak zaman içinde bu yaklaşımının değiştiğine şahit olduk. Bazı ürünlerinde artık meşhur harfi göremez olduk.

Aslında bu durumu marka evrimi ile açıklayabiliriz. Apple, ilk dönemlerinde "i" takısını "internet" ile ilişkilendirerek ürünlerinin dijital dünyaya olan bağlılığını vurgulamak istemişti. Mesela iMac ismindeki "i", interneti temsil ediyordu. Ancak zamanla internetin artık bir yenilik olmaktan çıkıp günlük hayatın sıradan bir parçası hâline gelmesiyle, bu vurguya olan ihtiyaç da azaldı.

Apple, "i" takısını daha çok tüketici odaklı ürünlerinde kullanırken profesyonel kullanıcılara yönelik ürünlerinde daha sade ve profesyonel bir isimlendirme tercih etmeye başladı.

MacBook, Mac Pro, Apple Watch gibi ürünlerinde "i" harfi yerine daha sade bir isimlendirme görüyoruz. Bu da ürünlerin daha profesyonel ya da geniş çaplı kullanımlarını vurgulamak amacı taşıyor olabilir.

Bunların yanında Apple, ekosistemini genişletirken yeni ürünlerde farklı bir isimlendirme stratejisine geçti. Apple Watch ve Apple TV gibi isimlendirmelerde, markanın öne çıkarıldığını görebiliyoruz. Bu stratejiyle şirket, ürünlerinin sadece bir cihaz değil; tüm Apple ekosisteminin bir parçası olduğunu vurguluyor.

Pazarlama stratejisinin de bir parçası.

Apple’ın isimlendirme stratejilerinde pazarlama stratejileri de büyük rol oynuyor. "i" takısı, Apple’ın ürünleriyle özdeşleşmiş bir simge olmuştu. Ancak zamanla, marka farklı segmentlerde yeni bir kitleye hitap etmeye başlayınca bu geleneksel yaklaşımı değiştirdi. iPhone, iPad gibi ikonik ürünlerde "i" takısı devam ederken yeni ürünlerinde bunu muhtemelen artık görmeyeceğiz.

Bunun yerine ürünleri isimlendirirken “Apple” ya da “Air” kelimeleri kullanılacak gibi görünüyor. Bunun sebebi ise “kablosuz” anlamına gelmesinden kaynaklanıyor. Anlayacağınız, teknoloji şartlarına ayak uyduran büyük bir strateji işin içinde.

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