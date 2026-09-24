Bir Zamanlar Her Yeni iPhone'da Görüyorduk: Apple Neden "S" Harfini Bıraktı?

Bir zamanlar yeni bir iPhone çıktığında aynı modelin “S” harfli versiyonunu da görüyorduk. Peki Apple, iPhone XS'ten sonra neden modellerine “S” harfini vermeyi bıraktı?

Peki bir iPhone 5s, iPhone 6s ya da iPhone XS'teki “S” harfinin ne anlama geldiğini merak ettiniz mi? Apple, yıllarca yeni tasarıma sahip iPhone'ların ardından gelen geliştirilmiş modellerde bu harfi kullanmıştı.

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Fakat sessiz sedasız bu alışkanlığına son veren Apple, en son 2018'de sonunda “S” olan bir model çıkardı. Sizce Apple yıllardır kullandığı "S" harfinden neden vazgeçti?

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“S” harfi ne anlama geliyordu?

Apple'ın “S” harfini kullanması aslında sandığımızdan da eskiye dayanıyor. Bu geleneğin başlangıcı olarak 2009 yılında çıkan iPhone 3GS'yi örnek gösterebiliriz. Buradaki “S”, Apple tarafından “Speed”, yani hız anlamında kullanılmıştı.

Daha sonra çıkardığı modellerde ise işin rengi biraz daha değişti. Bizler artık piyasada iPhone 4s, 5s, 6s görmeye başladık…

Bu telefonların ortak özellikleri, tasarımların büyük ölçüde korunup asıl gelişmelerin içten yapılmasıydı. Yani Apple, aynı tasarımın daha güçlü versiyonu geldiğinde modellerin sonuna “S” koymayı tercih etti.

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Bir yıl yeni iPhone, sonraki yıl o iPhone'un geliştirilmiş versiyonu geliyordu.

Apple'ın buradaki stratejisi aslında oldukça açıktı: Yeni tasarım bir iPhone'u piyasaya sürdükten sonra tasarımı hiç değiştirmeden modelin performansını geliştirerek bir sonraki yıl “S” versiyonunu çıkarıyordu.

Bu yüzden tek bir harf, telefonun görüntüsü her ne kadar değişmese de içinde yeni işlemci, daha iyi kamera gibi yeni özelliklerin olduğu konusunda kullanıcılara da büyük bir ipucu veriyordu.

Akıllı telefonlar geliştikçe işler biraz karıştı.

Zaman geçtikçte akıllı telefonlar da gelişmeye başladı. Apple, bu furyada yeni tasarım ve küçük güncelleme arasındaki çizgiyi net olarak çizemedi. Çünkü bir telefonun tasarımı önceki modele benzese bile işlemcisi, kamerası, ekranı veya başka bir donanımı baştan aşağı yenilenebiliyordu.

Bu da yeni tasarım varsa yeni numara, aynı tasarımsa S sistemini biraz anlamsız kılmaya başlamıştı. Apple, artık yaptığı yenilikleri yalnızca telefonun dış görünüşüne göre sınıflandırmak yerine; her yeni nesli doğrudan farklı bir model olarak sunmaya başladı.

Üstelik Apple artık tek bir iPhone'da satmıyordu. Büyük ekranlı modeller, daha uygun fiyatlı seçenekler ve Pro modeller derken ürün gamı giderek genişledi.

iPhone XS, görünüşe göre “S” geleneğinin sonu oldu.

Apple'ın bu isimlendirme düzenindeki son büyük örneklerden biri iPhone XS oldu. 2018'de iPhone X'in ardından gelen XS ve XS Max, “S” geleneğinin son örnekleriydi.

2019 yılında iPhone 11 tanıtıldı ve biz bir daha iPhone'larda “S” harfini göremez olduk. Şirketin bu noktada “S” harfini bıraktığını doğrulayan net bir açıklama yok. Dolayısıyla bu isimlendirmeden vazgeçişe de kesin olarak doğru diyemeyiz.

iPhone 11 ile yeni nesilleri doğrudan numaralandırmak basitleşti.

iPhone 12, 13, 14, 15 derken sistem artık iyice oturmuş görünüyordu. Bir de bu isimlendirmelere Pro ve Pro Max eklenince modeller arasındaki farkı anlatmak için “S” harfine pek de ihtiyaç kalmamıştı.

Apple, belki bir gün “S” harfine geri dönebilir. Fakat şu anki isimlendirme sistemine bakınca bunun düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Apple, artık yıllardır yeni nesilleri direkt numaralandırıyor. Üstelik ürün ailesi de eski sisteme göre çok daha kalabalık.

XS modeliyle “S” harfine veda eden Apple, bugün her yeni çıkardığı model için doğrudan sayı sistemini tercih ediyor. iPhone 11 e kadar modelleri ayırt etmek için gözümüzün aradığı tek bir harf, bugün sadece geçmişte kalan bir isimlendirme olarak yerini koruyor.