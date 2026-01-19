Apple, Önümüzdeki 2 Yılda 5 Üründe OLED Ekrana Geçiş Yapacak: İşte O Ürünler!

Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 yeni cihazında OLED ekranlara geçecek. İşte görüntü deneyiminin çağ atlayacağı o cihazlar.

Bilgisayarlardan telefonlara kadar farklı farklı kategorilerden sunduğu cihazlarla dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri olmayı başaran Apple, uzun süredir bazı donanımlarının ekranlarında iyileştirmelere gitmek için çalışmalar sürdürüyordu. Bunlardan en çok bekleneni de OLED ekranlara geçişti.

Apple’ın yakın zamanda belli modellerinde OLED ekranlara geçmesini bekliyoruz. 2026 ila 2028 arasında toplamda 5 üründe OLED ekran görmeye başlayacağız. Peki bu ürünler hangileri olacak?

Apple’ın önümüzdeki 2 yılda OLED ekrana geçiş yapacağı ürünler

iPad mini – 2026

MacBook Pro – 2026 sonu veya 2027 başı

iPad Air - 2027

iMac - 2027 veya 2028

MacBook Air - 2028

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın aktardığına göre yukarıda gördüğünüz 5 üründe OLED’e ekrana geçildiğini göreceğiz. Bu geçiş, bu sene itibarıyla başlayacak ve 2028’e kadar devam edecek. Nihayet iPad Air, MacBook Air gibi modellerde OLED ekran olacak olması gerçekten sevindirici.

Ekrandaki her piksel kendi ışığını yaydığı OLED ekranlar, LCD panellere kıyasla çok daha gelişmiş özellikler sunabiliyor. Mükemmel siyahlar, yüksek kontrast oranları, daha zengin renkler ile üst seviye bir görüntü kalitesini kullanıcıyla buluşturuyor.