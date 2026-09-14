Apple'ın oyun kumandası geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu cihazlar hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgilerde Apple’ın yakında yepyeni bir kategoriye giriş yapabileceği ve oyun kumandası tanıtabileceği öne sürülmüştü. Şimdi ise sektördeki en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan konuya ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

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Gurman, Apple’ın 2 adet olarak piyasaya süreceği oyun kumandalarının geliştirilme süreçleri ve nasıl piyasaya sürüleceklerine dair detayları bizlerle buluşturdu. Gelin ortaya çıkan bilgilere bakalım.

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Beats markası altında çıkış yapacak

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan sızıntıya göre söz konusu oyun kontrolcülerinin geliştirilme süreci bir yıldan uzun süredir devam ediyor. Bu cihazların doğrudan iPhone kullanıcılarını hedeflediği ve pazara Apple bünyesindeki Beats markası altında giriş yapacağı öne sürülüyor. Yani direkt Apple’dan değil, Beats’ten gelecek.

Apple'ın 2014 yılında bünyesine kattığı Beats markası, ilk yıllarda yalnızca kulaklık ve ses sistemleriyle tanınıyordu. Ancak şirket, zaman içinde bu markanın kapsama alanını aşamalı olarak genişletti. Günümüzde Beats logosu taşıyan şarj kabloları ve iPhone kılıfları gibi farklı aksesuar seçenekleri de tüketicilerle buluşuyor.

Oyun kontrolcüsü hamlesi, Beats'in sadece bir ses markası olmaktan çıkıp Apple'ın yaşam tarzı ve aksesuar tarafındaki ana oyuncularından biri hâline geleceğini gösteriyor. Kontrolcülerin teknik özellikleri, fiyatlandırması veya ne zaman tanıtılacağına dair detaylar ise henüz netleşmiş değil.