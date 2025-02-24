Apple, iPhone'lardaki Porno Uygulamalarına Dair Önemli Bir Değişiklik Yaptı!

Apple'ın üçüncü parti mağazalardaki uygulamalara izin vermesinin ardından yeni bir kriz daha kapısını çaldı.

Hatırlayacağınız üzere Apple, AB'deki iPhone kullanıcılarının üçüncü parti uygulama mağazalarından uygulama indirmesine izin vermek zorunda kalmıştı. Fakat şimdi bu durum, şirketin politikalarına ters düşen bazı uygulamaların da dolaşıma girmesine neden oldu.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir teknik hata sonucu Apple’ın bir porno uygulamasına 'doğrudan' onay verdiği izlenimi oluştu. Şirket, bu yanlış algıyı düzeltmek için geliştiricilere gönderdiği e-postada ufak ama etkili bir değişiklik yaptı.

Üçüncü parti uygulamalar Apple'ı zor duruma sokuyor

AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Apple'ı istemese de iPhone’larda üçüncü parti mağazalara izin vermeye zorladı. Apple, güvenlik gerekçesiyle bu mağazalardan indirilecek uygulamaları inceleme hakkını saklı tutsa da süreç pek de şirketin istediği gibi ilerlemiyor.

Hot Tub adlı bir porno uygulaması, alternatif mağazalar üzerinden iPhone kullanıcılarına sunuldu fakat birçok kullanıcı Apple’ın bunu 'doğrudan onayladığı' algısına kapıldı. Esasında ise Apple yalnızca uygulamanın güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirten bir e-posta göndermişti.

Apple uygulamaların onay sürecindeki ifadesini değiştirdi

Bu algının yayılmasının ardından Apple, geliştiricilere gönderilen e-postadaki "Aşağıdaki uygulama yayınlanmak için onaylandı." ifadesini "Aşağıdaki uygulama artık dağıtım için hazır." şeklinde değiştirdi.

Bunu temelde küçük bir kelime oyunu olarak kabul edebiliriz. Apple, App Store’da böyle bir uygulamanın asla yayınlanmayacağının tekrar altını çiziyor fakat AB yasaları nedeniyle üçüncü parti mağazaları da engelleyemeyeceklerini tekrardan kullanıcılara belirtiyor.

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