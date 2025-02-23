Apple'ın iPhone 16e ile duyurduğu C1 modemi ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Konuya aşina kaynaklara göre Apple, iPhone 17'de kendi modemine geçiş yapmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta çok büyük bir işe imza attı. Şirket, tarihte ilk kez ürettiği 5G modemi "C1"i resmen duyurdu. iPhone 16e ile duyurulan modem, Apple'ın Qualcomm gibi çip üreticilere olan bağlılığını azaltacak.

The Information'ın yayımladığı yeni bir rapor ise Apple'ın bu modemle ilgili planlarını gözler önüne seriyor. Ancak bu rapor doğru ise Apple, tüketicileri hayli karmaşık bir sürece sokacak. Zira şirket, Qualcomm'dan uzaklaşacak ancak C1 modemi doğrudan tüm iPhone'lara sunmayacak.

Apple, iPhone 17 serisinde Qualcomm yerine MediaTek ile çalışacak!

The Information kaynaklarına göre Apple, iPhone 17 ailesinde ne C1'i ne de Qualcomm'un modemlerini kullanacak. Şirket bunun yerine MediaTek'in ürettiği modemleri kullanacak. Ancak şirket, C1 modemi gelecek yıl en az bir iPad modelinde kullanacak. iPhone 18 ise C1'in daha da gelişmiş bir versiyonuna sahip olacak. İkinci nesil C1'in mmWave ve 6 Gbps veri aktarım hızı sunacağını söyleyen kaynaklar, 2027 yılında Apple'ın modeminin Qualcomm'u geride bırakacağını ileri sürüyorlar.

Apple C1 modemle ilgili detaylı bilgi için:

Tüm bunların daha da ötesinde bir bilgi daha var. The Information'ın raporuna göre Apple, gelecek yıllarda iPhone işlemcileri ile modemlerini tek bir çip içerisine entegre edecek. Bunun gerçekleşmesi hâlinde Apple, tüm iPhone'larında kendisine ait modemleri kullanmaya başlamış olacak. Bunun Qualcomm için ne demek olduğunu ilerleyen dönemlerde daha iyi anlayacağız.