Apple'ın kurucusu Steve Jobs, bu kez resminin madenî paraya basılması projesi ile gündemde. 1 dolarlık madeni para, 2026 yılında tedavüle girebilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs, bu kez dikkat çekici bir proje ile haberimize konuk oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinden yetkililer, Steve Jobs'ın resminin madenî paraya basılması için teklif verdiler.

ABD Darphanesi, 2018 yılında dikkat çekici bir proje başlattı. Bu proje kapsamında 1 dolarlık madenî paraların özel versiyonları üretilmeye başladı. Bir tarafında Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu madenî paraların bir tarafında da ABD tarihi için önemli olan kişilerin resimlerine yer verildi. İşte bu kez de Steve Jobs, bu özel projenin bir parçası olacak.

Steve Jobs baskılı 1 dolar böyle görünecek

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom konuyla ilgili açıklamasında "Steve Jobs, insanları birbirine ve daha geniş dünyaya bağlamak için teknolojiyi kullanabildi. İnsanlara eşit erişim imkânı sağlayarak onları aynı seviyeye getirdi. Ve bu yaklaşım, yeni fikirleri deneme ve mümkün olanın sınırlarını zorlama isteği üzerine inşa edildi. Kaliforniya ruhunu temsil eden bir yaklaşım..." ifadesini kullandı.

Kaliforniya'nın Steve Jobs için düşündüğü madenî para, henüz onay aşamasında. Yani yukarıda görmekte olduğunuz tasarım şimdilik kesin değil. Tasarımın onaylanması hâlinde basım aşamasına gelecek madenî paranın 2026 yılında üretilmesi ve satışa sunulması bekleniyor.