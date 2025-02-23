Apple'ın M4 işlemcili MacBook Air'ı çok yakında duyuracağı iddia edildi. Peki yeni nesil MacBook Air, tüketiciye neler sunacak? İşte bilmeniz gerekenler...

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple, M4 işlemcili MacBook Air için kolları sıvamış durumda. Deneyimli Apple analisti, bu dizüstü bilgisayarın çok yakında duyurulacağını söylüyor.

Aslına bakacak olursak M4 işlemcili MacBook Air, çok uzun zamandır gündemde. Ancak bu dizüstü bilgisayarın ne zaman duyurulacağı bugüne dek bilinmiyordu. İşte Mark Gurman, Apple hayranlarının çok kısa bir süre daha bekleyeceklerini ifade ediyor.

M4 işlemcili MacBook Air, birkaç haftaya duyurulacak

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, mart ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte M4 işlemcili MacBook Air'ı tanıtacak. Ancak şirketin iPhone 16e gibi bir basın bülteni mi yayımlayacağı yoksa normal bir etkinlik mi düzenleyeceği şimdilik belli değil. En azından Mark Gurman, bununla ilgili bir şey söylemedi.

Peki M4 işlemcili MacBook Air, işlemcisi dışında hangi yeniliklerle gelecek? Açık konuşmak gerekirse bu konuda pek bir beklentimiz bulunmuyor. Thunderbolt 4, yeni nesil kamera ve nano-texture ekran, M4 işlemcili MacBook Air için beklenen yenilikler arasında...