Apple, Cihazları İçin Getirdiği Satış Kısıtlamasını Kaldırdı

Apple; geçen hafta iPhone, iPad ve MacBook gibi bazı ürünlere satış kısıtlaması getirmişti. Şirket, bu haftaysa kısıtlamayı kaldırmaya karar verdi. Koronavirüs yüzünden alındığı düşünülen kısıtlama kararının kesin nedeniyse bilinmiyor.

Apple, geçen hafta getirdiği toplu alım kısıtlaması kararından vazgeçmiş gibi görünüyor. Geçen hafta alınan bu kararın koronavirüs salgını yüzünden ve insanların stok yapmasını önlemek için alındığı düşünülüyordu ancak şu an bu karar Çin haricinde kaldırılmış durumda. Kısıtlama, sadece çevrimiçi alımlarda geçerliydi. Bilindiği üzere Apple mağazaları şu anda koronavirüs salgını yüzünden kapalı durumda.

Koronavirüs salgını sebebiyle Apple'ın tedarik zincirinde sorunlar oluştuğu ve fabrika çalışanlarının virüs nedeniyle işe gitmek istemedikleri söyleniyor. Bu nedenden dolayı da Apple, ürünlerinin tükenmemesi adına böyle bir kısıtlama koymak zorunda kalmış olabilir.

Kısıtlama kararı kaldırıldı:

Apple'ın kısıtlama getirdiği ürünler ve miktarlar şu şekildeydi:

MacBook Air 2020 / (Bir müşteri için maksimum 5 adet)

Mac Mini 2020 / (Bir müşteri için maksimum 5 adet)

iPad Pro 2020 / (Bir müşteri için maksimum 2 adet)

iPhone 11 / (Bir müşteri için maksimum 2 adet)

iPhone 11 Pro / (Bir müşteri için maksimum 2 adet)

iPhone 11 Pro Max / (Bir müşteri için maksimum 2 adet)

Bu kısıtlamaların kaldırılması iyi bir gelişme ancak bu kadar fazla miktarlarda ürün alan kullanıcı sayısının da kısıtlı olduğunu belirtmekte fayda var.

MacBook Air 2020; geliştirilmiş klavyesiyle, daha hızlı işlemcisiyle, 6K görüntü desteğiyle ve daha hızlı veri transferi için Thunderbolt 3 ile birlikte çıkış yaparak kalitesini ortaya koymuştu. Öte yandan Mac Mini 2020 ise daha mütevazı özellikleriyle kullanıcıların ilgisine sunulmuştu. iPad Pro 2020 de geliştirilmiş kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.