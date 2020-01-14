Apple, geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı Mac Pro'su ve bu cihaza biçtiği fiyatla gündeme oturmuştu. Şirket, şimdi de aynı Mac Pro'nun yan çevrilmiş halini satışa sundu.

Apple’ın geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı ve fiyatıyla bizi şoke eden Mac Pro’nun yeni modeli bugün satışa çıktı. Aslında yeni Mac Pro ve önceden tanıtılan Mac Pro arasındaki tek fark kasanın pozisyonunda yatıyor. Peki aradaki fiyat farkı ne dersiniz?

Apple’ın bugün satışa sunduğu ‘Raf tipi kasaya’ sahip olan Mac Pro, herhangi bir ek özellik eklenmediği şekliyle 46.999 TL’lik fiyata sahip. Şirketin geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı ‘Kule tipi kasaya’ sahip olan Mac Pro ise 42.999 TL’lik fiyat etiketine sahip. Uzun lafın kısası, kasanızı yan yatırmak için cebinizden 4.000 TL çıkmak zorunda.

Apple Mac Pro özellikleri:

Bugün satışa çıkan raf tipi kasaya sahip Mac Pro ise kule tipi kasaya sahip Mac Pro arasında aslında hiçbir ayrım bulunmuyor. Bahsettiğimiz üzere aradaki tek fark kasanın hangi pozisyonda durduğu. Her iki Mac Pro da en düşük konfigürasyonda 3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemciye ev sahipliği yapıyor.

En düşük 32 GB (4 x 8 GB) belleğe sahip olan Mac Pro’nun RAM’ini dilerseniz 1,5 TB’a (12 x 128 GB) kadar artırabiliyorsunuz. Fakat bu seçeneği seçmek için Mac Pro’nuzun işlemcisini 24 çekirdekli veya 28 çekirdekli Intel Xeon işlemcisine yükseltmeniz gerekiyor.

Mac Pro’ya 24 çekirdekli 2,7 GHz Intel Xeon W işlemci eklemek isterseniz ek olarak 48.000 TL ödemeniz gerekiyor. Öte yandan 28 çekirdekli 2,5 GHz Intel Xeon W işlemciyi koymak isterseniz 56.000 TL’yi daha karşılamanız gerekiyor. Standart olarak sunulan işlemciyse 768 GB’a kadar RAM desteği sağlıyor.

Apple Mac Pro, en düşük haliyle 8 GB GDDR5 Radeon Pro 580X grafik kartını barındırıyor. Grafik kartını daha üst düzey isteyen kullanıcılara ise 32 GB’lık HBM2 Radeon Pro Vega II seçeneği sunuluyor. Bu grafik kartına sahip bir Mac Pro almak için ise 19.200 TL daha fazla ödemeniz gerekiyor.

Apple’ın kasayı yan çevirerek fiyatına 4.000 TL eklediği Mac Pro’nun full haline kavuşmak isteyen kullanıcılara 430.797,98 TL’lik bir ödeme çıkıyor. Fakat Mac Pro’nun kule tipi kasasında aynı konfigürasyonlara sahip olan kullanıcılar 429.997,98 TL ödüyor.

Normalde daha fazla paraya mal olması gereken Mac Pro’nun raf tipi kasalı versiyonu herhangi bir tekerleğe ihtiyaç duymadığı için eklenen 4.000 TL’yi buradan biraz da olsa kapatıyor. Kule tipi Mac Pro’ya tekerlek eklemek için 3.200 TL ödemeniz gerekiyordu.

Apple’ın bugün satışa çıkardığı Mac Pro’nun sayfasına buradan ulaşabilir ve kendi Mac Pro’nuzu oluşturabilirsiniz. Apple’ın kasayı yan çevirmesiyle istediği ek ücret hakkında gelecek yorumları da merakla bekliyoruz.