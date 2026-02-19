Bir RAM Şirketinin CEO'sundan Korkunç Öngörü: "RAM Krizi Bırakın Ürünleri, Şirketleri Bile Yok Edecek"

Phison CEO'su Pua Khein-Seng, teknoloji dünyasını derinden etkileyen RAM krizine yönelik korkunç öngörülerde bulundu.

Dünya genelinde derinleşen RAM krizi, teknoloji sektörünü her geçen gün daha da sarsıyor. SSD ve RAM çiplerinin önde gelen üreticilerinden Phison’un CEO’su Pua Khein-Seng, konuyla ilgili korkunç öngörülerde bulundu. Pua Khein-Seng'e göre yeterli RAM tedarik edemeyen şirketler ürünlerini sonlandırabilir, hatta tamamen kapanabilir.

Tayvan merkezli Next TV’ye verdiği röportajda konuşan CEO, özellikle 2026’nın ikinci yarısında birçok şirketin ürün gamını daraltmak zorunda kalabileceğini belirtti. Khein-Seng’e göre eğer firmalar ihtiyaç duydukları RAM bileşenlerini temin edemezse, kaçınılmaz olarak bazı ürünler piyasadan çekilecek ve bazı şirketler ayakta kalamayacak.

Yapay zekâ, RAM'leri yutmaya devam edecek

RAM krizinin temel nedeni ise yapay zekâ veri merkezlerinin küresel RAM arzını âdeta silip süpürmesi. Dünya genelinde hızla büyüyen yapay zekâ yatırımları, arz-talep dengesini eşi görülmemiş biçimde bozdu. Son aylarda RAM fiyatları üç, dört hatta altı katına kadar çıktı.

Bu durum yalnızca küçük üreticileri değil, devleri de zorluyor. Örneğin NVIDIA’nın 30 yıl sonra ilk kez bir oyun ekran kartı modelini pas geçebileceği konuşuluyor. Apple’ın bile yeterli RAM ve SSD çipi bulmakta zorlandığı söyleniyor.

“Tamir kültürü” geri dönebilir

Pua Khein-Seng’e göre önümüzdeki birkaç yıl içinde tüketicilerin alışkanlıkları da değişebilir.

Yeni ürün almak zorlaştıkça, insanlar bozulan cihazlarını çöpe atmak yerine tamir etmeyi tercih edecekler. Yani RAM krizi teknoloji dünyasında sadece fiyatları değil, tüketim kültürünü de dönüştürebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu öngörüler gerçek olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.