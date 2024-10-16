Dünyanın en büyük şirketi olan Apple, dünün ardından tüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük şirketi oldu.

Son yıllarda teknoloji firmalarının dünyanın en değerli firmaları olmalarına alıştık. Bu firmaların arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan da uzun süredir Apple. Cupertinolu teknoloji devinin hisseleri, salı günü gerçekleşen yüzde 2,7'lik artışla 237,49 dolardan işlem görmeye başladı.

Apple'ın daha önceki rekoru ise hisse başına 234,82 dolar olmuştu. 16 Temmuz'daki rekorunu geliştiren Apple'ın piyasa değeri böylece 3,61 trilyon dolara ulaşmış oldu ve firma, borsada işlem gören hisseler arasında tüm zamanların en değerli firması oldu.

Apple sürpriz yaptı

Öte yandan Apple hisselerindeki değer artışının doğrudan bağlanabileceği bir neden göze çarpmıyor. NVIDIA, Microsoft, Amazon ve Meta hisseleri değer kaybederken Alphabet hisseleri ise sadece yüzde 0,1'lik bir artış gösterdi. iPhone 16'nın performansına ilişkin olumlu beklentiler bu artışı desteklemiş olabilir. Ayrıca Apple dün uzun bir aradan sonra yenilediği iPad mini tableti de tanıtmıştı.

Apple bu ayın kalanını da dolu dolu geçirecek. 28 Ekim'de Apple Intelligence kullanıma açılacak. 31 Ekim'de ise borsa işleme kapandıktan sonra firmanın üçüncü çeyrek sonuçları açıklanacak. Uzmanlar, Apple'ın yapay zekâ alanındaki hamlelerinin ardından finansal performansının da yükselmesini bekliyor. Firmanın üçüncü çeyrek cirosunun 94 milyar dolar, net kârının ise 24 milyar dolar olması bekleniyor.