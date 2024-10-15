Apple, Kim Kardashian ile birlikte tasarladığı iki yeni Beats Pill rengini tanıttı. Açık gri ve koyu gri seçenekleriyle satışta.

Apple, ikonik Beats Pill ürününü Kim Kardashian ile birlikte tasarladığı iki yeni renk seçeneği ile yeniden duyuruyor. Önceki projelerin devamı niteliğinde ve müzik tutkunlarına hitap etmeyi amaçlıyor.

Yeni Beats Pill, açık gri ve koyu gri renk alternatifleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Beats, bu renklerin hem işlevselliği hem de estetik açıdan özenle tasarlandığını vurguluyor.

Yenilenen Beats Pill farklı renk seçenekleri ile satışta

Yeni versiyon, sadece müzik dinlemeyi daha keyifli hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda ev dekorasyonuna da şık bir katkıda bulunacak şekilde tasarlanmış. Ürün, 149,99 dolar fiyatıyla Apple’ın resmi web sitesi, Amazon ve seçili Apple Mağazaları üzerinden sipariş edilebiliyor.

Ayrıca Beats, Kim Kardashian ve komedyen Ben Marshall’ın yer aldığı “Kim's Pill Assistant” adlı yeni bir pazarlama kampanyası başlattı. Eğer Kim Kardashian iş birliği modelini istemiyorsanız, Beats Pill’in Champagne Gold, Statement Red veya Matte Black renklerinde 129,99 dolar indirimli fiyatla satın alma seçeneğiniz de mevcut.