Apple, iPhone 15 Pro ile aynı işlemciyi paylaşan yeni iPad mini'yi resmen duyurdu.

Apple'ın popüler tablet serisi iPad mini yenilendi. Bugün tanıtılan yeni iPad mini, Apple Intelligence özellikleriyle öne çıkıyor. Cihazın bu özellikleri hakkını vererek çalıştırması için işlemcisinin de A17 Pro'ya yükseltildiği görülüyor. Cupertinolu teknoloji devi bu işlemciyi daha önce iPhone 15 Pro'da da kullanmıştı.

Yeni iPad mini tasarım anlamında selefi ile neredeyse aynı görüntüye sahip ancak artık manyetik şarj bölgesi de barındırıyor. Böylece tabletle birlikte Apple Pencil Pro kullanmak da mümkün hâle geliyor. Buraya yapışan kalem tablet üzerinden şarj olabiliyor.

Apple iPad mini özellikleri

Ekran 8.3 inç Liquid Retine, True Tone, P3 Renk Yelpazesi, 500 nit İşlemci A17 Pro Kamera 12MP Geniş kamera, 4K video kayıt Ön Kamera 12MP Bağlantı Wi-Fi 6E, BlueTooth 5.3, USB-C Sensörler Touch ID, Üç eksenli jiro, ivmeölçer, barometre, ambiyans ışık sensörü İşletim sistemi iPadOS 18 Depolama 128GB/256GB/512GB Renk Seçenekleri Uzay Grisi, Mavi, Mor, Yıldız Işığı

Yeni iPad mini'nin 6 çekirdekli A17 Pro işlemcisi sayesinde tabletin performansı yüzde 30 artırılırken grafik performansı da 5 çekirdekli GPU ile yüzde 25 daha hızlı hâle geldi. Ayrıca bu modelde 16 çekirdekli Neural Engine de yer alıyor. Yeni iPad mini Pro'da ışın izleme gibi teknolojiler de bulunuyor.

iPad mini fiyatı belli oldu

Yeni iPad mini, tanıtılmasının hemen ardından ön siparişe de açıldı. 23 Ekim'den itibaren teslim edilmeye başlayacak olan iPad mini'lerin fiyatları 23.999 TL'den başlıyor ve 43.999 TL'ye kadar çıkıyor. Ek olarak alınacak Apple Pencil Pro gibi aksesuarlar da bu miktarı yükseltebilir.