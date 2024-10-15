Apple'ın popüler tablet serisi iPad mini yenilendi. Bugün tanıtılan yeni iPad mini, Apple Intelligence özellikleriyle öne çıkıyor. Cihazın bu özellikleri hakkını vererek çalıştırması için işlemcisinin de A17 Pro'ya yükseltildiği görülüyor. Cupertinolu teknoloji devi bu işlemciyi daha önce iPhone 15 Pro'da da kullanmıştı.
Yeni iPad mini tasarım anlamında selefi ile neredeyse aynı görüntüye sahip ancak artık manyetik şarj bölgesi de barındırıyor. Böylece tabletle birlikte Apple Pencil Pro kullanmak da mümkün hâle geliyor. Buraya yapışan kalem tablet üzerinden şarj olabiliyor.
Apple iPad mini özellikleri
|Ekran
|8.3 inç Liquid Retine, True Tone, P3 Renk Yelpazesi, 500 nit
|İşlemci
|A17 Pro
|Kamera
|12MP Geniş kamera, 4K video kayıt
|Ön Kamera
|12MP
|Bağlantı
|Wi-Fi 6E, BlueTooth 5.3, USB-C
|Sensörler
|Touch ID, Üç eksenli jiro, ivmeölçer, barometre, ambiyans ışık sensörü
|İşletim sistemi
|iPadOS 18
|Depolama
|128GB/256GB/512GB
|Renk Seçenekleri
|Uzay Grisi, Mavi, Mor, Yıldız Işığı
Yeni iPad mini'nin 6 çekirdekli A17 Pro işlemcisi sayesinde tabletin performansı yüzde 30 artırılırken grafik performansı da 5 çekirdekli GPU ile yüzde 25 daha hızlı hâle geldi. Ayrıca bu modelde 16 çekirdekli Neural Engine de yer alıyor. Yeni iPad mini Pro'da ışın izleme gibi teknolojiler de bulunuyor.
iPad mini fiyatı belli oldu
Yeni iPad mini, tanıtılmasının hemen ardından ön siparişe de açıldı. 23 Ekim'den itibaren teslim edilmeye başlayacak olan iPad mini'lerin fiyatları 23.999 TL'den başlıyor ve 43.999 TL'ye kadar çıkıyor. Ek olarak alınacak Apple Pencil Pro gibi aksesuarlar da bu miktarı yükseltebilir.