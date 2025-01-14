Apple ve Samsung'un son çeyrekte kaç telefon sattığı açıklandı. Verilerde, Çinli şirketlerin öne çıkması nedeniyle iki devin de satışlarının düştüğü görüldü.

Geçtiğimiz gün 2024’te en çok satan akıllı telefon markalarını sizlerle paylaşmıştık. Pazar payına göre yapılan o listede %19’luk pay ile Samsung’un zirvede yer aldığı, Apple’ın ise %18 ile ikinci sırada olduğu görülmüştü. Şimdi ise şirketlerin son 3 aydaki satışlarından bilgiler geldi.

International Data Corporation (IDC) tarafından derlenen bu tahminî veriler, dördüncü çeyrekte Apple ve Samsung’un satışlarının düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor.

Apple %4,1 düşüş, Samsung ise %2,7 düşüş yaşandı

Verilere göre Apple’ın dünya çapındaki iPhone satışları, son üç ayda 76,9 milyon olarak kaydedildi ve %4,1 oranında düşüş gördü. Samsung’un satışlar ise %2,7 düşüş yaşayarak 51,7 milyona geriledi.

IDC verilerinde de pazar payları paylaşıldı. Son 3 ayı içeren bu verilerde Apple’ın %18,7 pay ile zirvede olduğu görülürken Samsung %18 ile ikinci sıraya, Xiaomi’nin ise %13,6 ile üçüncü sıraya yerleşti. Xiaomi, yıllık verilerde %15,4’lük artış ile en çok büyüme kaydeden şirket olmayı başardı. Apple yıllık oranda %0,9 düşüş, Samsung ise %1,4 düşüş yaşadı.

Apple ve Samsung’da yaşanan bu düşüşler, Xiaomi, OPPO ve Huawei gibi Çinli şirketler ile rekabetin kızışmaya başlaması nedeniyle oldu. Öyle ki bu şirketler, son zamanlarda tanıttığı telefonlar ile öne çıkmaya başladılar, Avrupa ve Afrika’da daha çok faaliyet gösterdiler. 4. çeyrekte dünya çapında satılan telefonların %56’sı Çinli şirketlere aitti. Bu da onlar için bir rekor oldu. Bu büyümeyi sürdürüp Apple ve Samsung seviyelerine gelip gelemeyecekleri merak konusu.