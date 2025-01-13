Counterpoint verilerine göre geride bıraktığımız 2024 yılının en çok satan telefon markaları belli oldu.

Küresel akıllı telefon pazarı, iki yıl süren düşüşün ardından 2024'te toparlanmaya yönelik belirtiler göstermeye başladı. Counterpoint verilerine göre sektör geçtiğimiz %4 büyüme kaydetti. Ayrıca yayınlanan verilerde 2024'ün en çok satan telefon markaları da belli oldu.

2023, son on yılın en düşük telefon satışlarına sahne olmuştu ve 2024'ün yapay zekâ özellikleri sayesinde telefon satışlarını önemli ölçüde artıracağı iddia ediliyordu.

Samsung %19'luk pazar payı ile zirvede

Samsung - %19 pazar payı Apple - %18 pazar payı Xiaomi - %14 pazar payı OPPO - %8 pazar payı vivo - %8 pazar payı Diğer şirketler - %33 pazar payı

Yayınlanan verilerde Samsung, %19’luk pazar payı ile global çapta liderliğini sürdürürken, özellikle Galaxy S24 serisi ve A serisi modellerine olan yüksek talep şirketin başarılı bir yıl geçirdiğinin göstergesi.

Apple ise toplam satışlarında %2’lik bir düşüş yaşasa da iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine olan ilgi, şirketin gelirlerini dengelemesini sağladı.

Xiaomi, 2024'te satışlarını %12 artırarak üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken en hızlı büyüyen marka oldu. vivo ise %9 büyüme kaydetti. Oppo ise %8’lik bir düşüş yaşamasına rağmen yıl sonunda satışlarını toparlamayı başardı.

Peki size göre 2024'ün şampiyonu kim? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.