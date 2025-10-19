Tümü Webekno
Yapay Zekâya Göre Apple, Samsung ve Xiaomi Birer DJ Olsalardı Çalma Listeleri Nasıl Olurdu?

ChatGPT'ye gelen yeni sohbet içi uygulama özelliği sayesinde "Apple, Samsung ve Xiaomi birer DJ olsalardı çalma listelerinde hangi parçalar yer alırdı?" sorusunun yanıtına gelin hep birlikte bakalım.

Yapay Zekâya Göre Apple, Samsung ve Xiaomi Birer DJ Olsalardı Çalma Listeleri Nasıl Olurdu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz hafta ChatGPT'ye gelen sohbet içi üçüncü parti uygulamaları kullanma özelliği sayesinde Spotify gibi pek çok uygulamayı ChatGPT'den kullanmak mümkün hâle geldi. Bu sayede Spotify ile ChatGPT'yi entegre ederek ve ChatGPT'nin veri gücünü kullanarak Spotify ile bağlantılı komutlar verebilmeye başladık.

Biz de bugünkü içeriğimizde tam da bu özelliği kullanarak; "Apple, Samsung ve Xiaomi birer DJ olsalardı çalma listelerinde hangi parçalara yer verirlerdi?" sorusunu sizler için ChatGPT'ye cevaplattık.

Apple'ın çalma listesiyle başlayalım

Apple

Apple'ın çalma listesindeki şarkılara baktığımızda, elektronik müziğin ambient, neoklasik ve sinematik alt türlerini kapsayan, genel olarak melankolik ve içe dönük bir atmosferle karşılaşıyoruz. Listedeki parçalar yalnızlık, kaybolmuşluk hissi, aşk ve varoluşsal sorgulamalar gibi evrensel temaları işlerken, dinleyiciyi aynı anda hem hüzünlü hem de dingin hissettiren bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanatçı Şarkı Adı
M83, Felsmann + Tiley Solitude - Felsmann + Tiley Reinterpretation
The Irrepressibles In This Shirt - Royksopp Remix
Nils Frahm Says
Leblanc Emotions
Vangelis Rachel's Song
Laurie Anderson O Superman
ceeto all alone
Björk Bachelorette
NNX LXSY KONOSOO
Klsr Bliss
Röyksopp, Susanne Sundfor If You Want Me
Aaron Hibell, Felsmann + Tiley levitation
.diedlonely, Jay Karin home
Vangelis Love Theme
Helene Vogelsinger Contemplation
Kygo, M83 Wait - Kygo Remix (2024 Edit)
Daft Punk, Paul Williams Touch (2021 Epilogue) [feat. Paul Williams]
NNX LXSY Hemenesy
my head is empty this will destroy me
M83 Intro
Aaron Hibell i feel lost
Lumine ID (If there's one thing)
Vangelis To the Unknown Man
Aphex Twin #19
Sarah Cothran, Wuki As The World Caves In - Wuki Remix
barnacle boi Don't Dwell.
Jean-Michel Jarre Souvenir de Chine
Muse, Felsmann + Tiley Kill Or Be Killed - Felsmann + Tiley Reinterpretation
ODESZA, Julianna Barwick This Version Of You
VEL94EV Illusion of Perception

Sıra Android'lerin öncüsü Samsung'da

Samsung

Şarkılara baktığımızda, enerjisi yüksek ve dans odaklı elektronik müziğin hakim olduğu dinamik bir liste görüyoruz. Liste, Charlotte de Witte ve BENNETT'in yoğun tekno ritimlerinden, Mahmut Orhan ve Peggy Gou'nun house ile K-pop füzyonlarına, Kavinsky ve French 79'un nostaljik synthwave melodilerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Sanatçı Şarkı Adı
Age Of Love, Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano The Age Of Love (Charlotte de Witte & Enrico Sangiuliano Remix)
Marconi Union Weightless Part 1
Lewis OfMan Attitude
JENNIE, Peggy Gou like JENNIE - Peggy Gou Remix
Park Hye Jin I DON'T CARE
Deborah de Luca Croce
Catnapp Thunder
Oneheart, reidenshi snowfall
BEATPELLA HOUSE Rob Roy
Mahmut Orhan, Colonel Bagshot 6 Days
French 79 Between the Buttons
Catching Flies Satisfied (Ambient Reprise)
Daft Punk Veridis Quo
DPR IAN, DPR CREAM, DPR ARTIC Do or Die (DPR CREAM Remix)
Sofi Tukker, Mahmut Orhan Swing - Mahmut Orhan Remix
Kiasmos Looped
Kavinsky Nightcall
SUMIN, Slom YOGIJOGI
Nils Frahm Says
BENNETT Vois sur ton chemin - Techno Mix
Swedish House Mafia, The Weeknd Moth To A Flame (with The Weeknd)
Baltra, Park Hye Jin Ahead Of Time - Edit
The Deep Make Up
Serhat Durmus, Zerrin Temiz Hislerim
Argy, Omnya Aria
Park Hye Jin Like this
French 79, Sarah Rebecca Diamond Veins
aespa, Steve Aoki Whiplash (Steve Aoki Remix)
Carl Cox, Jon Rundell Caipiroska
Oliver Koletzki Spiritual but Not Religious

Ve geldik Xiaomi'ye

Xiaomi

Şarkılara baktığımızda, elektronik müziğin özellikle 2010'lu yıllarına damga vuran melodik ve duygusal bir seçkiyle karşılaşıyoruz. Liste, ODESZA, Flume ve Disclosure gibi isimlerin future bass ve deep house ritimlerini, Calvin Harris'in enerjik pop hitleri ve Daft Punk'ın ikonik French house klasikleriyle harmanlıyor. Genel olarak aşk, melankoli ve aidiyet gibi temaları işleyen bu şarkılar, modern elektronik müziğin hem kulüplere hem de kişisel anlara hitap eden zengin bir listesi diyebiliriz.

Sanatçı Şarkı Adı
Olafur Arnalds, Nils Frahm 20:17
Nils Frahm My Friend the Forest
Mura Masa, Bonzai What If I Go? (feat. Bonzai)
Bonobo Cirrus
ODESZA, WYNNE, Mansionair Line Of Sight
Röyksopp What Else Is There?
The Chainsmokers, Coldplay Something Just Like This
Max Richter Dream 1 (before the wind blows it all away) - Pt. 3
Jonsi Sticks & Stones
Madeon OK
Jon Hopkins Immunity - Remaster 2023
ZHU In The Morning
Tycho Hours
Flume, Tove Lo Say It
Calvin Harris Summer
Disclosure, London Grammar Help Me Lose My Mind
M83 My Tears Are Becoming A Sea
Ellen Allien Bowie in Harmony
Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger
Daft Punk Around the World
Ellen Allien Confusion
M83 Splendor
Disclosure, Eko Roosevelt Tondo
Calvin Harris, Disciples How Deep Is Your Love
Flume Warm Thoughts
Tycho Slack
ZHU Hometown Girl
Jon Hopkins, Vylana part iii - transcend / lament
Madeon Imperium
Jonsi Forest Trill

İşte böyle... Spotify'ın bu yeni özelliği sayesinde siz de birbirinden farklı çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Belki de en sevdiğiniz şirketin veya kullanmakta olduğunuz markanın DJ olsa size çalacağı parçalar arasında sizin de hoşunuza gidecek birkaç parça vardır... Kim bilir?

