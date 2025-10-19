Yapay Zekâya Göre Apple, Samsung ve Xiaomi Birer DJ Olsalardı Çalma Listeleri Nasıl Olurdu?

Geçtiğimiz hafta ChatGPT'ye gelen sohbet içi üçüncü parti uygulamaları kullanma özelliği sayesinde Spotify gibi pek çok uygulamayı ChatGPT'den kullanmak mümkün hâle geldi. Bu sayede Spotify ile ChatGPT'yi entegre ederek ve ChatGPT'nin veri gücünü kullanarak Spotify ile bağlantılı komutlar verebilmeye başladık.
Biz de bugünkü içeriğimizde tam da bu özelliği kullanarak; "Apple, Samsung ve Xiaomi birer DJ olsalardı çalma listelerinde hangi parçalara yer verirlerdi?" sorusunu sizler için ChatGPT'ye cevaplattık.
Apple'ın çalma listesiyle başlayalım
Apple'ın çalma listesindeki şarkılara baktığımızda, elektronik müziğin ambient, neoklasik ve sinematik alt türlerini kapsayan, genel olarak melankolik ve içe dönük bir atmosferle karşılaşıyoruz. Listedeki parçalar yalnızlık, kaybolmuşluk hissi, aşk ve varoluşsal sorgulamalar gibi evrensel temaları işlerken, dinleyiciyi aynı anda hem hüzünlü hem de dingin hissettiren bir yolculuğa çıkarıyor.
|Sanatçı
|Şarkı Adı
|M83, Felsmann + Tiley
|Solitude - Felsmann + Tiley Reinterpretation
|The Irrepressibles
|In This Shirt - Royksopp Remix
|Nils Frahm
|Says
|Leblanc
|Emotions
|Vangelis
|Rachel's Song
|Laurie Anderson
|O Superman
|ceeto
|all alone
|Björk
|Bachelorette
|NNX LXSY
|KONOSOO
|Klsr
|Bliss
|Röyksopp, Susanne Sundfor
|If You Want Me
|Aaron Hibell, Felsmann + Tiley
|levitation
|.diedlonely, Jay Karin
|home
|Vangelis
|Love Theme
|Helene Vogelsinger
|Contemplation
|Kygo, M83
|Wait - Kygo Remix (2024 Edit)
|Daft Punk, Paul Williams
|Touch (2021 Epilogue) [feat. Paul Williams]
|NNX LXSY
|Hemenesy
|my head is empty
|this will destroy me
|M83
|Intro
|Aaron Hibell
|i feel lost
|Lumine
|ID (If there's one thing)
|Vangelis
|To the Unknown Man
|Aphex Twin
|#19
|Sarah Cothran, Wuki
|As The World Caves In - Wuki Remix
|barnacle boi
|Don't Dwell.
|Jean-Michel Jarre
|Souvenir de Chine
|Muse, Felsmann + Tiley
|Kill Or Be Killed - Felsmann + Tiley Reinterpretation
|ODESZA, Julianna Barwick
|This Version Of You
|VEL94EV
|Illusion of Perception
Sıra Android'lerin öncüsü Samsung'da
Şarkılara baktığımızda, enerjisi yüksek ve dans odaklı elektronik müziğin hakim olduğu dinamik bir liste görüyoruz. Liste, Charlotte de Witte ve BENNETT'in yoğun tekno ritimlerinden, Mahmut Orhan ve Peggy Gou'nun house ile K-pop füzyonlarına, Kavinsky ve French 79'un nostaljik synthwave melodilerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.
|Sanatçı
|Şarkı Adı
|Age Of Love, Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano
|The Age Of Love (Charlotte de Witte & Enrico Sangiuliano Remix)
|Marconi Union
|Weightless Part 1
|Lewis OfMan
|Attitude
|JENNIE, Peggy Gou
|like JENNIE - Peggy Gou Remix
|Park Hye Jin
|I DON'T CARE
|Deborah de Luca
|Croce
|Catnapp
|Thunder
|Oneheart, reidenshi
|snowfall
|BEATPELLA HOUSE
|Rob Roy
|Mahmut Orhan, Colonel Bagshot
|6 Days
|French 79
|Between the Buttons
|Catching Flies
|Satisfied (Ambient Reprise)
|Daft Punk
|Veridis Quo
|DPR IAN, DPR CREAM, DPR ARTIC
|Do or Die (DPR CREAM Remix)
|Sofi Tukker, Mahmut Orhan
|Swing - Mahmut Orhan Remix
|Kiasmos
|Looped
|Kavinsky
|Nightcall
|SUMIN, Slom
|YOGIJOGI
|Nils Frahm
|Says
|BENNETT
|Vois sur ton chemin - Techno Mix
|Swedish House Mafia, The Weeknd
|Moth To A Flame (with The Weeknd)
|Baltra, Park Hye Jin
|Ahead Of Time - Edit
|The Deep
|Make Up
|Serhat Durmus, Zerrin Temiz
|Hislerim
|Argy, Omnya
|Aria
|Park Hye Jin
|Like this
|French 79, Sarah Rebecca
|Diamond Veins
|aespa, Steve Aoki
|Whiplash (Steve Aoki Remix)
|Carl Cox, Jon Rundell
|Caipiroska
|Oliver Koletzki
|Spiritual but Not Religious
Ve geldik Xiaomi'ye
Şarkılara baktığımızda, elektronik müziğin özellikle 2010'lu yıllarına damga vuran melodik ve duygusal bir seçkiyle karşılaşıyoruz. Liste, ODESZA, Flume ve Disclosure gibi isimlerin future bass ve deep house ritimlerini, Calvin Harris'in enerjik pop hitleri ve Daft Punk'ın ikonik French house klasikleriyle harmanlıyor. Genel olarak aşk, melankoli ve aidiyet gibi temaları işleyen bu şarkılar, modern elektronik müziğin hem kulüplere hem de kişisel anlara hitap eden zengin bir listesi diyebiliriz.
|Sanatçı
|Şarkı Adı
|Olafur Arnalds, Nils Frahm
|20:17
|Nils Frahm
|My Friend the Forest
|Mura Masa, Bonzai
|What If I Go? (feat. Bonzai)
|Bonobo
|Cirrus
|ODESZA, WYNNE, Mansionair
|Line Of Sight
|Röyksopp
|What Else Is There?
|The Chainsmokers, Coldplay
|Something Just Like This
|Max Richter
|Dream 1 (before the wind blows it all away) - Pt. 3
|Jonsi
|Sticks & Stones
|Madeon
|OK
|Jon Hopkins
|Immunity - Remaster 2023
|ZHU
|In The Morning
|Tycho
|Hours
|Flume, Tove Lo
|Say It
|Calvin Harris
|Summer
|Disclosure, London Grammar
|Help Me Lose My Mind
|M83
|My Tears Are Becoming A Sea
|Ellen Allien
|Bowie in Harmony
|Daft Punk
|Harder, Better, Faster, Stronger
|Daft Punk
|Around the World
|Ellen Allien
|Confusion
|M83
|Splendor
|Disclosure, Eko Roosevelt
|Tondo
|Calvin Harris, Disciples
|How Deep Is Your Love
|Flume
|Warm Thoughts
|Tycho
|Slack
|ZHU
|Hometown Girl
|Jon Hopkins, Vylana
|part iii - transcend / lament
|Madeon
|Imperium
|Jonsi
|Forest Trill
İşte böyle... Spotify'ın bu yeni özelliği sayesinde siz de birbirinden farklı çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Belki de en sevdiğiniz şirketin veya kullanmakta olduğunuz markanın DJ olsa size çalacağı parçalar arasında sizin de hoşunuza gidecek birkaç parça vardır... Kim bilir?