Yapay Zekâya Göre Apple, Samsung ve Xiaomi Birer DJ Olsalardı Çalma Listeleri Nasıl Olurdu?

ChatGPT'ye gelen yeni sohbet içi uygulama özelliği sayesinde "Apple, Samsung ve Xiaomi birer DJ olsalardı çalma listelerinde hangi parçalar yer alırdı?" sorusunun yanıtına gelin hep birlikte bakalım.

Geçtiğimiz hafta ChatGPT'ye gelen sohbet içi üçüncü parti uygulamaları kullanma özelliği sayesinde Spotify gibi pek çok uygulamayı ChatGPT'den kullanmak mümkün hâle geldi. Bu sayede Spotify ile ChatGPT'yi entegre ederek ve ChatGPT'nin veri gücünü kullanarak Spotify ile bağlantılı komutlar verebilmeye başladık.

Biz de bugünkü içeriğimizde tam da bu özelliği kullanarak; "Apple, Samsung ve Xiaomi birer DJ olsalardı çalma listelerinde hangi parçalara yer verirlerdi?" sorusunu sizler için ChatGPT'ye cevaplattık.

Apple'ın çalma listesiyle başlayalım

Apple'ın çalma listesindeki şarkılara baktığımızda, elektronik müziğin ambient, neoklasik ve sinematik alt türlerini kapsayan, genel olarak melankolik ve içe dönük bir atmosferle karşılaşıyoruz. Listedeki parçalar yalnızlık, kaybolmuşluk hissi, aşk ve varoluşsal sorgulamalar gibi evrensel temaları işlerken, dinleyiciyi aynı anda hem hüzünlü hem de dingin hissettiren bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanatçı Şarkı Adı M83, Felsmann + Tiley Solitude - Felsmann + Tiley Reinterpretation The Irrepressibles In This Shirt - Royksopp Remix Nils Frahm Says Leblanc Emotions Vangelis Rachel's Song Laurie Anderson O Superman ceeto all alone Björk Bachelorette NNX LXSY KONOSOO Klsr Bliss Röyksopp, Susanne Sundfor If You Want Me Aaron Hibell, Felsmann + Tiley levitation .diedlonely, Jay Karin home Vangelis Love Theme Helene Vogelsinger Contemplation Kygo, M83 Wait - Kygo Remix (2024 Edit) Daft Punk, Paul Williams Touch (2021 Epilogue) [feat. Paul Williams] NNX LXSY Hemenesy my head is empty this will destroy me M83 Intro Aaron Hibell i feel lost Lumine ID (If there's one thing) Vangelis To the Unknown Man Aphex Twin #19 Sarah Cothran, Wuki As The World Caves In - Wuki Remix barnacle boi Don't Dwell. Jean-Michel Jarre Souvenir de Chine Muse, Felsmann + Tiley Kill Or Be Killed - Felsmann + Tiley Reinterpretation ODESZA, Julianna Barwick This Version Of You VEL94EV Illusion of Perception

Sıra Android'lerin öncüsü Samsung'da

Şarkılara baktığımızda, enerjisi yüksek ve dans odaklı elektronik müziğin hakim olduğu dinamik bir liste görüyoruz. Liste, Charlotte de Witte ve BENNETT'in yoğun tekno ritimlerinden, Mahmut Orhan ve Peggy Gou'nun house ile K-pop füzyonlarına, Kavinsky ve French 79'un nostaljik synthwave melodilerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Sanatçı Şarkı Adı Age Of Love, Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano The Age Of Love (Charlotte de Witte & Enrico Sangiuliano Remix) Marconi Union Weightless Part 1 Lewis OfMan Attitude JENNIE, Peggy Gou like JENNIE - Peggy Gou Remix Park Hye Jin I DON'T CARE Deborah de Luca Croce Catnapp Thunder Oneheart, reidenshi snowfall BEATPELLA HOUSE Rob Roy Mahmut Orhan, Colonel Bagshot 6 Days French 79 Between the Buttons Catching Flies Satisfied (Ambient Reprise) Daft Punk Veridis Quo DPR IAN, DPR CREAM, DPR ARTIC Do or Die (DPR CREAM Remix) Sofi Tukker, Mahmut Orhan Swing - Mahmut Orhan Remix Kiasmos Looped Kavinsky Nightcall SUMIN, Slom YOGIJOGI Nils Frahm Says BENNETT Vois sur ton chemin - Techno Mix Swedish House Mafia, The Weeknd Moth To A Flame (with The Weeknd) Baltra, Park Hye Jin Ahead Of Time - Edit The Deep Make Up Serhat Durmus, Zerrin Temiz Hislerim Argy, Omnya Aria Park Hye Jin Like this French 79, Sarah Rebecca Diamond Veins aespa, Steve Aoki Whiplash (Steve Aoki Remix) Carl Cox, Jon Rundell Caipiroska Oliver Koletzki Spiritual but Not Religious

Ve geldik Xiaomi'ye

Şarkılara baktığımızda, elektronik müziğin özellikle 2010'lu yıllarına damga vuran melodik ve duygusal bir seçkiyle karşılaşıyoruz. Liste, ODESZA, Flume ve Disclosure gibi isimlerin future bass ve deep house ritimlerini, Calvin Harris'in enerjik pop hitleri ve Daft Punk'ın ikonik French house klasikleriyle harmanlıyor. Genel olarak aşk, melankoli ve aidiyet gibi temaları işleyen bu şarkılar, modern elektronik müziğin hem kulüplere hem de kişisel anlara hitap eden zengin bir listesi diyebiliriz.

Sanatçı Şarkı Adı Olafur Arnalds, Nils Frahm 20:17 Nils Frahm My Friend the Forest Mura Masa, Bonzai What If I Go? (feat. Bonzai) Bonobo Cirrus ODESZA, WYNNE, Mansionair Line Of Sight Röyksopp What Else Is There? The Chainsmokers, Coldplay Something Just Like This Max Richter Dream 1 (before the wind blows it all away) - Pt. 3 Jonsi Sticks & Stones Madeon OK Jon Hopkins Immunity - Remaster 2023 ZHU In The Morning Tycho Hours Flume, Tove Lo Say It Calvin Harris Summer Disclosure, London Grammar Help Me Lose My Mind M83 My Tears Are Becoming A Sea Ellen Allien Bowie in Harmony Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger Daft Punk Around the World Ellen Allien Confusion M83 Splendor Disclosure, Eko Roosevelt Tondo Calvin Harris, Disciples How Deep Is Your Love Flume Warm Thoughts Tycho Slack ZHU Hometown Girl Jon Hopkins, Vylana part iii - transcend / lament Madeon Imperium Jonsi Forest Trill

İşte böyle... Spotify'ın bu yeni özelliği sayesinde siz de birbirinden farklı çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Belki de en sevdiğiniz şirketin veya kullanmakta olduğunuz markanın DJ olsa size çalacağı parçalar arasında sizin de hoşunuza gidecek birkaç parça vardır... Kim bilir?