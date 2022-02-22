Apple'ın katlanabilir ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığı iddia edildi. Sektörün içinden pek çok tutarlı bilgi paylaşan güvenilir bir kaynak olan Ross Young tarafından yapılan açıklamalara göre katlanabilir ekranlı MacBook, 20 inç büyüklüğünde olacak.

Akıllı telefon sektöründe şu an için tam anlamıyla benimsenmemiş olan yeni bir trend var. Bu trend, tahmin edebileceğiniz üzere katlanabilir ekranlı modeller. Özellikle de Samsung ve Huawei gibi teknoloji şirketleri katlanabilir ekranlı telefonlara büyük yatırım yaparken tüketicilerin ciddi bir bölümü, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone modelini bekliyorlar. Ancak son iddialar, Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone düşünmediğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yıllarda Apple ile ilgili yaptığı sızıntılarla güvenilirliğini ispatlayan Ross Young, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Young'a göre Apple, katlanabilir ekranlı ilk ürününün bir iPhone olmasını istemiyor. İddiaya göre şirket, katlanabilir ekranlı bir MacBook üzerinde çalışıyor. Peki bu dizüstü bilgisayar, tüketicilere neler sunacak?

Bugüne kadarki en büyük ekranlı MacBook olacak

Görsel temsilidir.

Ross Young'un yaptığı açıklamaya göre katlanabilir ekranlı MacBook, bugüne kadarki en büyük ekranlı model olarak karşımıza çıkacak. Zira Apple, bu ürünün 20 inç boyutunda olmasını istiyor. Üstelik bu MacBook'un birden çok kullanım seçeneği sunacağı ifade ediliyor. Örneğin dileyen bir tüketici, bu MacBook'u bir iMac gibi kullanabilecek. Young'a göre Apple'ın katlanabilir ekranlı bilgisayarı, 4K ya da 5K çözünürlükle gelecek.

Apple, bugüne kadar katlanabilir ekranlı ürünlerle ilgili pek de bir şey söylemedi. Ancak Ross Young, iddialarını bir adım daha ileri götürdü ve bu tür bir MacBook ile ne zaman tanışacağımızı da açıkladı. İddiaya göre katlanabilir ekranlı MacBook, en erken 2025'te piyasaya sürülecek. Yani bu ürünle tanışmak için en az 3 yıl daha bekleyeceğiz...