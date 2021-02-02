Apple, beta versiyonunu yayınladığı iOS 14.5 sürümü ile birlikte, kullanıcıların Face ID kullanmasına gerek kalmadan Apple Watch ile iPhone kilidinin açılmasına olanak sağlayacak yeni bir özellik yayınladı.

Maske kullanımı yüzünden iPhone telefonlarda Face ID ile kilit açmak gittikçe zorlaşmaya başladı. Face ID’nin çalışabilmesi için kullanıcılar, kapalı alanlarda maskelerini kısa bir süreliğine de olsa çıkarmak zorunda kalıyordu ve bu da teknoloji devini yeni bir çözüm arayışına soktu.

Apple, geçtiğimiz saatlerde iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 beta güncellemelerini yayınladı ve iPhone işletim sistemine Apple Watch ile iPhone’un kilidini açmaya olanak sağlayan bir yeni özellik eklendi. Apple Watch ve iPhone kullanıcıları, bu özellik sayesinde maskelerini çıkarmaya gerek kalmadan iPhone kilitlerini açabilecek.

Yeni özellik, App Store ve Apple Pay gibi işlemlerde desteklenmiyor

Bu özelliği etkinleştirebilmek için iOS 14.5 ve watchOS 7.5 işletim sistemi versiyonlarına sahip olmak gerekiyor. iPhone’da Face ID ve Parola ayarlarında Apple Watch ile iPhone’un Kilidini Aç özelliği etkinleştirdikten sonra telefonun kilidinin açmak için sadece bir seferliğine belirlediğiniz parolayı girmeniz gerekiyor. Bir kere parolayı girdikten sonra iPhone’unun kilidini Face ID ya da parolaya gerek kalmadan kolay bir şekilde Apple Watch sayesinde açabiliyorsunuz.

Normal Face ID özelliğine göre nispeten daha yavaş çalışan bu özelliğin performansı, Apple Watch ve iPhone’unuz arasındaki mesafeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Akıllı saatiniz kolunuzda değilse ve telefondan uzaksa iPhone, kilidin açılabilmesi için Apple Watch’a yakınlaşmanız gerektiğine dair bir bildirim gönderiyor.

Şirketin yeni sürümlerle birlikte sunmuş olduğu bu özellik, sadece iPhone kilidini açmakta kullanılabiliyor ve Apple Pay ve App Store gibi ödeme yapılması gereken işlemlerde kullanılamıyor. Yani ödeme yapmanız gerektiği zaman Apple sizden maskenizi çıkarmanızı ve Face ID özelliğini kullanmanızı talep etmeye devam edecek.