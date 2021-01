Apple, sınırlı sayıda ürettiği Apple Watch Series 6 Black Unity akıllı saatini ve Black Unity Sport Band akıllı bilekliğini duyurdu. Şirket, ayrıca yeni ürünlerinin satış fiyatını ve çıkış tarihini de açıkladı.

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple, bugün yeni ürünlerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Şirket, Apple Watch Series 6 Black Unity akıllı saatine ek olarak Black Unity Sport Band bilekliğini de tanıttı. Apple Watch Series 6, 1 Şubat'tan itibaren satışa sunulacak.

Buna ek olarak sınırlı sayıda çıkacak olan Apple Watch'un yeni saat arayüzleri, watchOS 7.3 ile birlikte bugün kullanıcılara sunulacak. Peki, yeni Apple Watch akıllı saatiyle ilgili bilinenler neler gelin hep birlikte bakalım.

Apple Watch Series 6 Black Unity duyuruldu

Sınırlı sürüm Apple Watch Series 6 Black Unity'nin GPS varyantı 399 dolar (vergisiz 2.930 TL), hücresel varyantı 499 dolar (vergisiz 3.665 TL) fiyat etiketine sahip. Black Unity Sport Band ise 49 dolarlık fiyatla birlikte çıkıyor.

Apple'ın bu sınırlı ürünleri çıkarmasının sebebi ise siyahilerin tarihini ve kültürünü kutlamak. Duyuruyla birlikte şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Apple, siyahilerin kültürünü ve tarihini tanımak ve kutlamak için Black Unity Collection'ı tanıtıyor. Koleksiyonun içerisinde sınırlı sayıda Apple Watch Series 6, Black Unity Sport Band ve Unity saat kullanıcı arayüzü bulunuyor. Bu çabanın bir parçası olarak Apple, 6 küresel organizasyona ABD ve dünya genelindeki insan hakları ve eşitlik mücadelelerini tanıtmada ve başarmada yardımcı oluyor."

Apple'ın bu anlamda desteklediği organizasyonlar arasında Black Lives Matter Support Fund, European Network Against Racism, International Institute on Race, Equality and Human Race gibi ırkçılığa karşı mücadele eden organizasyonlar bulunuyor. Apple, ayrıca hâlihazırda Apple Watch kullanıcılarının da yeni Unity Activity Challenge'a katılmalarına izin veriyor.