Apple, Apple Sports ismini verdiği yepyeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Türkiye'ye gelmeyen Uygulama, kullanıcıların maç skorlarından bahis oranlarına kadar birçok spor bilgisine ulaşmasını sağlıyor.

Apple, bugün yayımladığı sürpriz bir blog gönderisiyle iPhone kullanıcıları için yepyeni bir uygulama kullanıma sunulduğunu duyurdu. “Apple Sports” adıyla gelen uygulama, isminden de anlayabileceğiniz gibi spor odaklı.

iOS 17.2 ve üstü iPhone’larda çalışan Apple Sports, kullanıcıya tek bir platform üzerinden birçok bilgiye erişmesine olanak tanıyor. Uygulama, Apple’ın son zamanlarda ABD'de spor konusunda yaptığı hamlelerin bir parçası olarak geliyor. Şirket, geçen yıl ABD futbol ligi MLS’i canlı yayımlayacak MLS Season Pass’i duyurmuştu. Öte yandan beyzbol yayınları da yapıyordu.

Apple Sports, farklı dallardan maç skorları ve iddia oranları dahil daha birçok bilgiye erişmeyi sağlıyor

Apple Sports uygulaması, bir spor uygulamasından isteyeceğiniz çoğu özelliğe sahip. Türkiye’deki Maçkolik gibi platformlara biraz benzeyen gibi bir işlevi var diyebiliriz. Uygulamada; canlı maç skorları, takım istatistikleri ve hatta iddia oranları gibi birçok bilgiye ulaşılabilecek. Tabii ki iddia oynamaya izin vermiyor. Şirket, kullanıcılar isterse iddia oranları özelliğini kapatabileceğini ifade etti.

Kolay kullanıma sahip bir arayüzle gelen Apple Sports’ta kişiselleştirme özellikleri de mevcut. Kullanıcılar, favori liglerini veya takımlarını seçebiliyorlar.

Uygulamada futboldan basketbola farklı kadar spor dallarından büyük ligler de mevcut. Futbol tarafında büyük ligler yer alsa da Şampiyonlar Ligi’nin bulunmaması ilginç. Süper Lig de yok. Bu pek şaşırtıcı değil çünkü uygulama sadece belli ülkelerde kullanıma sunuldu. Buna içeriğin en sonunda değineceğim. Apple Sports’ta bulunan ligler şu şekilde:

MLS (ABD futbol ligi)

NBA

Kadın ve erkek NCAA Basketball (ABD kolej basketbol ligi)

NHL (hokey ligi)

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier Lig

Seria A

Apple, ilerleyen zamanlarda MLB (beyzbol ligi), NFL (Amerikan futbolu ligi), (Amerikan futbolu kolej ligi), NWSL (ABD kadın futbol ligi) ve WNBA (ABD kadın basketbol ligi) desteğinin geleceğini de ekliyor.

Apple Sports sadece ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’ta çıkış yaptı

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca desteğine sahip Apple Sports, sadece üç ülkede var. Yalnızca ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’taki iPhone kullanıcıları uygulamaya erişebilecek. Yani Türkiye’de yok. Şirket, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi paylaşmadı.