Apple, iPhone 15 ailesinin batarya sağlığı ile ilgili verilerini güncelledi. Apple'a göre bu serideki telefonlar, 1.000 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin yüzde 80'ini koruyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan, iPhone 15 serisi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, yayımladığı bir duyuru ile iPhone 15'in batarya sağlığı verilerini güncelledi. Yapılan bu güncelleme ile bir iPhone 15'in batarya sağlığının, bugüne kadar açıklanandan daha iyi olduğu anlaşılmış oldu. Apple, bu verileri sağlayabilmek için geniş kapsamlı testler yaptığını söyledi.

Apple'ın açıklamasına göre iPhone 15 serisindeki bir modeller, 1.000 şarj döngüsünden sonra bile batarya kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabiliyordu. Bu oranlar, daha önce yapılan testlerde 500 şarj döngüsü için yüzde 80 şeklindeydi.

iPhone 15'lerde hiçbir değişim olmadı: Peki batarya sağlığı nasıl iyileşti?

Apple'ın yaptığı son açıklamayı garipsemiş olabilirsiniz. Neticede şirket, iPhone 15 seri üretimine çok önceden başladı ve bilindiği kadarıyla hiçbir değişim yaşanmadı. Apple, bu kafa karışıklığını gidermek için de açıklamalarda bulundu. Şirkete göre yapılan yeni testlerde daha iyi sonuç alınmasının temel nedeni, iOS işletim sistemindeki güç yönetiminin sürekli olarak iyileştirilmesi. Telefonun batarya bileşenlerinde de ufak tefek değişimler olduğunun altı çizildi.

Apple, neden durup dururken iPhone 15'in batarya sağlığını yeniden test etti?

Apple'ın iPhone 15 bataryasını yeniden test etmesinin altında yatan neden, Avrupa Birliği. Alınan bir karara göre Haziran 2025 itibarıyla elektronik aletlere A ile G harfi arasında bir derecelendime sistemi uygulanacak. Bu derecelendirme sistemi, batarya noktasında 800 şarj döngüsü için yüzde 80 batarya sağlığı prensibini benimsiyor. Apple, yaptığı testlerle bu standartlara şimdiden uyduğunu göstermiş oldu.

iPhone pil sağlığını korumak için nasıl şarj etmeli?

Apple'a göre bir iPhone'un batarya sağlığını korumak için cihaz sıcaklığının 16 - 22 santigrat derece arasında olması gerekiyor. Ayrıca cihazlar, doğrudan Güneş ışığı almamalı ve ortam sıcaklığı 35 santigrat derecenin üzerindeyse şarjdan uzak durulmalı. Apple, uzun süre kullanılmayacak olan iPhone'ların ise yüzde 50 civarında şarjla saklanması gerektiğini söylüyor.