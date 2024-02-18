Yeni bir iddiaya göre Avrupa Birliği komisyonu, Spotify tarafından açıklan davada Apple'ı haksız buldu ve 500 milyon euro ceza açıklamaya hazırlanıyor. Ceza ve Apple'ın "kabahatinin" önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Bugün dünya üzerinde yüz milyonlarca iPhone kullanıcısı bulunuyor ve Apple, iPhone kullanıcılarından yalnızca cihazları satın alırken değil kullanırken de gelir elde etmeye devam ediyor. Öyle ki iPhone üzerinden YouTube Premium, Netflix, Spotify gibi hizmetlere abone olduğunuzda dahi aslında Apple'a da ciddi bir miktar ödeme yapmış oluyorsunuz.

Apple, özel anlaşmaları bir kenara bırakırsak iPhone'nunuza yüklediğiniz uygulamalarda yaptığınız tüm harcamalardan %30 komisyon alıyor. Buna abone olduğunuz hizmetler de dahil. Hatta bu nedenle YouTube Premium gibi pek çok hizmete iPhone üzerinden abone olmaya çalıştığınızda gördüğünüz fiyatla web sitesi üzerinden abone olmaya çalıştığınızda gördüğünüz fiyat farklı oluyor. Aradaki tüm fark, Apple'ın komisyon ücreti.

Apple, Spotify'ın web sitesine yönlendirme bağlantısı koymasına izin vermek zorunda kalacak

İşin kötü yanı App Store kuralları, geliştiricilerin kullanıcıları App Store dışında bir kaynaktan ödeme yapmaya yönlendirmesini engelliyor. Örneğin Spotify, uygulamasına "Gelin web sitemiz üzerinden abonelik planlarımıza bakın, hoşunuza giderse oradan abone olursunuz" gibi bir ekleme yapamıyor. Hal böyle olunca da Apple'ın %30'luk komisyonundan kaçmanın bir yolu bulunmuyor.

Spotify, bu durumun Apple Music ile rekabette Apple lehine bir haksız avantaj oluşturduğu iddiasıyla 2019 yılında konuyu mahkemeye taşımıştı. Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Avrupa Birliği, önümüzdeki haftalarda açıklayacağı kararda Spotify'ı haklı bulacak ve Apple'a 500 milyon euro ceza kesecek. Cezaya gerekçe olarak Apple'ın farklı abone olma yolları önerme konusunda Spotify'ı engellemesi olacak.

Avrupa Birliği'nin Apple'ı farklı uygulama içi ödeme yöntemlerine izin vermeye zorlamayacağı ifade ediliyor. Yine de Spotify'ın kullanıcılara abonelik planlarını göstermek için web sitesine bağlantı koyabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki haftalarda AB komisyonu kararı açıkladığında konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmiş olacağız.