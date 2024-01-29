Spotify CEO'su Daniel Ek, Apple'ın AB yasaları gereği üçüncü parti ödeme yöntemleri için yaptığı düzenlemeyi yerden yere vurdu.

Apple, yıllardır uygulama mağazasındaki alım satımlardan milyarlarca dolarlık kazanç elde ediyor. Üstelik Apple cihazlarda yayımlanmış bir uygulamada başka bir şekilde ödeme yapmak mümkün de değil. Avrupa Birliği de tekel oluşmasını istemediği için DMA adlı bir düzenleme yaptı ve Apple'ı üçüncü parti ödeme sistemlerini kabul etmeye zorladı. Apple'ın sunduğu teklif ise firma yöneticilerinin pek de hoşuna gitmedi. Teklifi eleştirenlerden biri de Spotify CEO'su Daniel Ek oldu.

İşte Spotify CEO'sunun açıklamalarından satır başları

"Apple'ın DMA duyurusunun ayrıntılı metnini, ki bu en iyi ifadeyle belirsiz ve yanıltıcıyıdı, incelemek için hukuk ekibimizle oturduktan sonra (bu biraz zaman aldı) düşüncelerimi paylaşmak istedim.

Apple yıllardır kötü davranışlar sergilese de dün yaptıkları şey onlar için yeni dibi temsil ediyor. Burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz"

Daniel Ek, Apple'ın en başından beri DMA'ya karşı olduğunu söylerken iPhone üreticisinin, uygulama pazarındaki kontrolünü elinde tutmak için çoğu firmanın uyamayacağı kurallar koyduğunu ifade etti. İlk olarak yeni, indirme başına 0,50 euroluk yıllık ödemeye dikkat çeken Ek, Apple'ın zaten ilk ödemede %17, tekrarlayan ödemelerde de %10 komisyon aldığına dikkat çekerek "O zaman neden kullanıcı başına yıllık sabit ücret almaya gerek duyuyorlar?" diye sordu.

Apple'ın talep ettiği yüzde 17'lik komisyona da dikkat çeken Ek, kendi ödeme yöntemlerini bile geliştirseler firmaların Apple'a yine de yüklü meblağlar ödemek zorunda kalabileceklerini, hatta geçmişte olandan daha fazla ödeme yüküyle karşılaşabileceklerini dile getirdi. Apple'ın son teklifinde bahsi geçen alternatif uygulama mağazalarının da çok da önemli olmadığını, bu mağazalar üzerinden müşteri edinmenin çok daha masraflı olacağını belirten Ek, Apple'ın yaptığı hamleleri "gaspçılık" olarak nitelendirdi. Ek'e göre Apple, var olan statükoyu korumak için sistemden çıkmayı zorlaştırıyor.

Avrupa Birliği bu duruma müdahale edebilir mi?

Avrupa Birliği yavaş hareket eden bir bürokrasi olmakla beraber karmaşık sistemleri zekice kurgulanmış bir organizasyondur. Size birisi "sadece benim kapımdan çıkabilirsiniz" derse, buna izin vermez. Buna mukabil "Ya benim kapımdan çıkarsın ya da şu alternatif kapıdan" diyerek penceleri ya da boşluğa açılan kapıyı da ilk başta alternatif gibi görse de sonradan bu duruma müdahale edebilir. Apple'ın Daniel Ek'in iddia ettiği gibi sonuçlanacak bir düzenleme yapması durumunda AB yetkililerini ikna etmesi gerekecek. Apple, bu türden yaptırımlarla yüzleşen her büyük firma gibi kendi pozisyonunu korumaya çalışıyor ancak AB ile ne kadar daha inatlaşabileceği bilinmiyor.