Dünyanın en çok tercih edilen müzik yayın platformu Spotify, bu yıl da her yıl olduğu gibi en çok dinlenen eserlerin yer aldığı listeleri paylaşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Instagram hikâyelerini ele geçirecek olan kişisel yıllık özetlerin yanında Türkiye ve dünyada en çok dinlenenler de açıklandı..
Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen şarkı: Simge - Aşkın Olayım
Mario Icardi'nin ülkemizde Galatasaray'dan sonra en büyük katkıyı başarılı şarkıcı Simge'ye yaptığını görüyoruz. Yılın en çok dinlenen şarkısı Simge'nin Aşkın Olayım parçası oldu. Onu Semicenk ve Reynmen'in Yana Yana şarkısı takip etti. Üçüncü sırada ise Lvbel C5 ve Güneş'in NKBİ X YAPAMAM - Remix parçası yer aldı. Genel olarak listelerde Türkçe Rap parçaları ve sanatçıları dikkat çekmeyi başardı. Ülkemizde TOP 10 listelerine giren tek yabancı isim ise Taylor Swift oldu.
İşte Spotify'ın Türkiye'de 2023 yılı TOP 10 listeleri:
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
- Semicenk
- UZI
- Sezen Aksu
- Motive
- Lvbel C5
- BLOK3
- çakal
- Mabel Matiz
- Emir Can İğrek
- Ezhel
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
- Aşkın Olayım - Simge
- Yana Yana - Semicenk, Reynmen
- NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
- AFFETMEM - BLOK3
- Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
- Sevecek Sandım - Semicenk
- Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
- Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
- VUR - BLOK3
- 24/7 - ALIZADE, BEGE
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:
- ROMANTİK - Motive
- EL CHAVO - UZI
- Hermano - Heijan, Muti
- Fatih - Mabel Matiz
- Ben Bazen - Simge
- Parti İptal - Emir Can İğrek
- Kan - UZI
- Maya - Mabel Matiz
- Atlantis - Güneş
- Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Güneş
- Melike Şahin
- Simge
- Hande Yener
- Ebru Gündeş
- ALIZADE
- Hadise
- Gülşen
- Taylor Swift
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Kendine İyi Davran
- Merdiven Altı Terapi
- Meksika Açmazı
- Hayalhanem Podcast
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Bu Mu Yani?
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur
- Psikopatika
Dünyada en çok dinlenenler ise şu şekilde:
2023’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- The Weeknd
- Drake
- Peso Pluma
- Feid
- Travis Scott
- SZA
- KAROL G
- Lana Del Rey
2023’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
- Flowers - Miley Cyrus
- Kill Bill - SZA
- As It Was - Harry Styles
- Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
- Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
- Cruel Summer - Taylor Swift
- Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage
- Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
- Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira
- Anti-Hero - Taylor Swift
2023’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler:
- Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
- Midnights - Taylor Swift
- SOS - SZA
- Starboy - The Weeknd, Daft Punk
- MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G, Carla Morrison
- One Thing At A Time - Morgan Wallen
- Lover - Taylor Swift
- HEROES & VILLAINS - Metro Boomin
- GÉNESIS - Peso Pluma
- Harry’s House - Harry Styles
Spotify'da 2023 özetinize nasıl bakacağınızı merak ediyorsanız: