Spotify, 2023 yılının özeti ile birlikte en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcastleri duyurdu. Listelerdeki isimler arasında yeni nesil rapçilerin baskınlığı dikkat çekti.

Dünyanın en çok tercih edilen müzik yayın platformu Spotify, bu yıl da her yıl olduğu gibi en çok dinlenen eserlerin yer aldığı listeleri paylaşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Instagram hikâyelerini ele geçirecek olan kişisel yıllık özetlerin yanında Türkiye ve dünyada en çok dinlenenler de açıklandı..

Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen şarkı: Simge - Aşkın Olayım

Mario Icardi'nin ülkemizde Galatasaray'dan sonra en büyük katkıyı başarılı şarkıcı Simge'ye yaptığını görüyoruz. Yılın en çok dinlenen şarkısı Simge'nin Aşkın Olayım parçası oldu. Onu Semicenk ve Reynmen'in Yana Yana şarkısı takip etti. Üçüncü sırada ise Lvbel C5 ve Güneş'in NKBİ X YAPAMAM - Remix parçası yer aldı. Genel olarak listelerde Türkçe Rap parçaları ve sanatçıları dikkat çekmeyi başardı. Ülkemizde TOP 10 listelerine giren tek yabancı isim ise Taylor Swift oldu.

İşte Spotify'ın Türkiye'de 2023 yılı TOP 10 listeleri:

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

Semicenk UZI Sezen Aksu Motive Lvbel C5 BLOK3 çakal Mabel Matiz Emir Can İğrek Ezhel

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

Aşkın Olayım - Simge Yana Yana - Semicenk, Reynmen NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş AFFETMEM - BLOK3 Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag Sevecek Sandım - Semicenk Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz VUR - BLOK3 24/7 - ALIZADE, BEGE

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

ROMANTİK - Motive EL CHAVO - UZI Hermano - Heijan, Muti Fatih - Mabel Matiz Ben Bazen - Simge Parti İptal - Emir Can İğrek Kan - UZI Maya - Mabel Matiz Atlantis - Güneş Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu Güneş Melike Şahin Simge Hande Yener Ebru Gündeş ALIZADE Hadise Gülşen Taylor Swift

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

Ortamlarda Satılacak Bilgi Kendine İyi Davran Merdiven Altı Terapi Meksika Açmazı Hayalhanem Podcast Barış Özcan ile 111 Hz Bu Mu Yani? Fularsız Entellik Nasıl Olunur Psikopatika

Dünyada en çok dinlenenler ise şu şekilde:

2023’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

2023’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

Flowers - Miley Cyrus Kill Bill - SZA As It Was - Harry Styles Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma Cruel Summer - Taylor Swift Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira Anti-Hero - Taylor Swift

2023’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Midnights - Taylor Swift SOS - SZA Starboy - The Weeknd, Daft Punk MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G, Carla Morrison One Thing At A Time - Morgan Wallen Lover - Taylor Swift HEROES & VILLAINS - Metro Boomin GÉNESIS - Peso Pluma Harry’s House - Harry Styles

Spotify'da 2023 özetinize nasıl bakacağınızı merak ediyorsanız: