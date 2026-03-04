Tümü Webekno
99 Bin TL'ye 60 Hz Ekran: Apple Yeni Studio Display ve Studio Display XDR’ı Tanıttı (Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor)

Apple, Studio Display serisini yeniledi ve yeni iki modeli Studio Display ve Studio Display XDR'ı tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, profesyonel ve içerik üretici kullanıcıları hedefleyen ekran serisi Studio Display'i yeniledi.

2022’de piyasaya çıkan Studio Display’in ardından gelen yeni nesil modeller, tasarımı büyük ölçüde korurken kamera, ses ve bağlantı tarafında önemli güncellemeler sunuyor. Asıl dikkat çeken ise yepyeni ve güçlü model olan Studio Display XDR.

Studio Display: Tanıdık tasarım, daha güçlü donanım

2

Yeni Studio Display, 27 inç 5K Retina ekranını koruyor. 600 nit parlaklık, P3 geniş renk desteği ve 60Hz yenileme hızı yine yerli yerinde. Yani görüntü kalitesi hâlâ keskin ve canlı ancak 120Hz ProMotion bekleyenler için bu modelde bir değişiklik yok.

Yenilikler ise şu şekilde:

  • 12 MP Center Stage kamera artık Desk View desteğine sahip
  • Altı hoparlörlü ses sistemi, %30 daha fazla bas sunuyor
  • İki yeni Thunderbolt 5 portu ile daha hızlı veri aktarımı
  • USB-C üzerinden 96W’a kadar güç desteği

Studio Display XDR: Gerçek güç gösterisi

3

Apple’ın eski Pro Display XDR modelinin yerini alan Studio Display XDR ise âdeta bir performans canavarı.

  • 27 inç 5K Retina XDR ekran (5120x2880 çözünürlük)
  • Mini-LED arka aydınlatma ve 2.000’den fazla yerel karartma bölgesi
  • 120Hz Adaptive Sync (47Hz–120Hz arası)
  • SDR’da 1.000 nit, HDR’da 2.000 nit tepe parlaklık
  • Daha geniş renk gamı

Apple yeni seriyi “Studio” altında birleştirdi

4

Apple artık ekran serisini tamamen “Studio Display” markası altında topluyor. Standart model daha geniş kullanıcı kitlesine hitap ederken, XDR versiyonu profesyoneller, içerik üreticileri ve sağlık sektörüne yönelik üst düzey özellikler sunuyor.

Her iki model de 4 Mart tarihinde ön siparişe açılırken, 11 Mart'ta kullanıcılarla buluşacak.

Studio Display ve Studio Display XDR özellikleri

5

Özellik Studio Display Studio Display XDR
Ekran Teknolojisi 27 inç 5K Retina ekran (14 milyondan fazla piksel) 27 inç 5K Retina XDR ekran (2304 yerel parlaklık azaltma bölgeli, mini-LED arkadan aydınlatma)
Parlaklık 600 nit 1000 nit SDR, 2000 nit maksimum HDR parlaklığı
Kontrast Oranı 1.000.000:1 1.000.000:1
Renk Yelpazesi P3 geniş renk yelpazesi P3 ve Adobe RGB geniş renk yelpazeleri (HDR için >%80 Rec. 2020 kapsamı)
Yenileme Hızı 60Hz 120 Hz (47 Hz - 120 Hz arası Uyarlanabilir Eşzamanlama)
Kamera Masa Görüntüsü (Desk View) özellikli 12 MP Center Stage (Ana Sahne) kamera Masa Görüntüsü (Desk View) özellikli 12 MP Center Stage (Ana Sahne) kamera
Ses Sistemi 6 hoparlörlü ses sistemi (4 force-cancelling woofer, 2 tweeter), Uzamsal Ses ve stüdyo kalitesinde üçlü mikrofon dizilimi 6 hoparlörlü etkileyici ses sistemi, Uzamsal Ses ve stüdyo kalitesinde üçlü mikrofon dizilimi
Bağlantı Noktaları 2 adet Thunderbolt 5, 2 adet USB-C 2 adet Thunderbolt 5, 2 adet USB-C
Şarj Gücü Desteği 96 W'a kadar hızlı şarj 140 W'a kadar hızlı şarj

Studio Display ve Studio Display XDR fiyatı

6

Model Başlangıç Fiyatı
Studio Display 99.999 TL
Studio Display XDR 199.999 TL
Canavar Bunlar Canavar: M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı (Türkiye Fiyatı Kâbus Gibi)

Tüy Gibi Hafif Canavar Gibi Güçlü M5 İşlemcili MacBook Air Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!
Apple
