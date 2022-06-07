Apple, WWDC 2022 kapsamında tasarım ödülleri yarışmasının kazananlarını açıkladı. Her kategoride iki uygulama seçen şirket, bu yıl birbirinden ilginç yapımlara ödül dağıttı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geliştirici konferansı WWDC 2022'nin ilk gününde çok önemli duyurular yaptı. Şirket tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura, yenilenen Apple CarPlay, M2 işlemci ve M2 işlemcilerle çalışacak Macbook Pro ve Macbook Air tanıtıldı.

Şirket bugünse WWDC 2022'nin ikinci günü kapsamındaki etkinliklerini gerçekleştiriyor. Bu bağlamda; Apple'ın geleneksel hale getirdiği 2022 Apple Tasarım Ödülü kazananları da açıklandı. App Store'da yayınlanmış olan iPhone veya iPad uygulamaları arasında bazı kriterler belirleyip, bu kriterleri değerlendiren Apple, bu yıl 12 mobil uygulamaya ödül verdi. Gelin bu uygulamalara hep birlikte bakalım.

2022 Apple Tasarım Ödülleri kazananları

Kapsayıcılık kategorisinin kazananları

Bu kategori, tüm kullanıcılar için anlaşılabilir bir deneyim sunan uygulamaları temsil etmektedir.

Procreate

Apple'ın kapsayıcılık kategorisinde kazanan ilk uygulama Procreate oldu. Profesyonel çizimlerin yapıldığı uygulama, iPad'ler için mevcut.

Procreate'e ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Wylde Flowers

Wylde Flowers, en basit anlatımıyla büyü güçleriyle harmanlanmış bir çiftlik oyunu. Oyuna iPhone, iPad, Mac ve Apple TV üzerinden erişilebiliyor.

Wylde Flowers'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğlence kategorisinin kazananları

Apple'a göre bu kategorinin kazananları Apple teknolojileriyle geliştirilmiş akılda kalıcı, ilgi çekici ve tatmin edici deneyimler sunuyor.

(Not Boring) Habits

iPhone ve iPad'de kullanılabilen uygulama, kullanıcıların alışkanlıklarını sanatsal görsellerle takip etmesini sağlıyor.

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Overboard!

Overboard!, bir bulmaca oyunu. Oyunda, işlenen bir cinayet sizin üzerinize atılıyor ve bundan kurtulmaya çalışıyorsunuz.

iPhone ve iPad'lerde oynanabilen oyuna buradan ulaşılabilir.

Uyumluluk kategorisinin kazananları

Bu kategori, geliştirildikleri platformlar için en iyi arayüzü ve kullanım rahatlığını sunmaktadır.

A Musical Story

iPhone ve iPad için geliştirilen A Musical Story, eğlenceli bir ritim tutma oyunu.

Oyunun App Store sayfasına buradan ulaşılabilir.

Slopes

iPhone ve iPad'lerde kullanılabilen Slopes, GPS verilerini kullanarak yaptığınız kayağın kayıtlarını tutuyor. Üstelik tutulan verileri yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Farkındalık kategorisinin kazananları

Farkındalık kategorisi, adından da anlaşılabileceği üzere bazı önemli konulara ışık tutuyor.

Gibbon: Beyond the Trees

Gibbon: Beyond the Trees, ekolojik konuları ele alan ve sanatsal çizimlere sahip olan etkileyici bir oyun.

Gibbon: Beyond the Trees'in App Store sayfasına buradan ulaşılabilir.

Rebel Girls

Rebel Girls, tarihteki en önemli kadınlar arasında gösterilen Frida Kahlo, Ruth Bader Ginsburg ve Simone Biles gibi isimlerin hayat hikayelerini anlatan bir uygulama.

Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

En iyi görsel ve grafik tasarımı kategorisinin kazananları

Bu kategori, en iyi görselliği ve grafiği sunan uygulamaları kapsıyor.

Halide Mark II

Halide Mark II, iPhone'lar için tasarlanmış üçüncü taraf kamera uygulaması.

Uygulamanın App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

LEGO Star Wars: Castaways

iPhone, iPad, Mac ve Apple TV için geliştirilen oyun da ödüle layık görüldü.

Oyuna ulaşmak isteyenler buraya tıklayabilir.

İnovasyon kategorisinin kazananları

Apple, alanında kendini gösterebilen uygulamaları inovasyon kategorisi altında değerlendirdi.

MARVEL Future Revolution

iPhone ve iPad'ler için geliştirilen oyun RPG deneyimi sunuyor.

Oyunun App Store bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

Odio

Odio, artırılmış gerçeklik desteği de sunan geniş kapsamlı bir ses kütüphanesi.

Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.