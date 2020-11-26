Apple, TikTok Kullanmaya Başladı: İşte Gelen İlk Paylaşımlar

Apple, nisan ayında açtığı TikTok hesabından ilk paylaşımları yapmaya başladı. 370 binden fazla takipçiye sahip olan hesap, şu sıralar daha çok iPhone 12 mini'nin reklamlarını yapıyor. Ayrıca şirket, bu akıllı telefon için bir de challenge başlattı.

Sosyal medyanın yok sayılamaz etkisi, özellikle de teknoloji şirketlerini etkiliyor. Bugün hemen her teknoloji şirketi, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak daha fazla tüketiciye ulaşmaya çalışıyor. Ancak ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu konuda o kadar da iyi değil. Çünkü şirket, sosyal medya kullanımına tam olarak geçmiş değildi. Ancak Apple da artık akımlara ayak uydurmuş gibi görünüyor. Zira şirket, TikTok hesabını aktif olarak kullanmaya başladı.

Bundan aylar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın Twitter hesabından ilk paylaşımın bilgisayar korsanları tarafından yapıldığını aktarmıştık. Ancak Apple'ın o hesabı, 2016 yılında açılmıştı. Yani şirket, bilgisayar korsanları tarafından hacklenene kadar hiçbir paylaşım yapmamıştı. Benzer bir durum, son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok'ta da yaşandı. Apple, nisan ayında açtığı resmi TikTok hesabından ilk paylaşımları, kısa bir süre önce yaptı.

Apple'ın ilk TikTok paylaşımları, iPhone 12 mini reklamları içeriyor

Apple'ın TikTok hesabı, an itibarıyla 378 binden fazla takipçiye sahip. Hesaptan yapılan 4 paylaşımın da yaklaşık 354 bin kişi tarafından beğenildiğini görüyoruz. Ayrıca şirket, en yeni iPhone modellerinden biri için de "#makeitmini" olarak isimlendirdiği bir challenge başlatmış durumda. Bu etiketle yapılan paylaşımlara baktığımızda, Apple hayranlarının akıma çoktan kapılmış olduklarını şimdiden söyleyebiliriz.

Apple'ın TikTok'u ne sıklıkla kullanacağını şu an kestirmek zor. Şirket, Twitter hesabını kullanmamaya devam ediyor olsa da YouTube ve Instagram gibi kanallardaki hesaplar, aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Şirket bu tür yaklaşımlarla, daha fazla tüketiciye ulaşmanın en kolay yolunu kullanmaya devam edecek gibi görünüyor.