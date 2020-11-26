Apple, Tek bir iPhone 12 Pro'yu Ne Kadara Mal Ediyor?

Apple'ın ülkemizde 14.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunduğu iPhone 12 Pro'nun şirkete maliyeti ne kadar oluyor? Bugün sizlere ülkemizde çok yüksek bir fiyattan satışa sunulan bu telefonun Apple cephesinde kaç TL'ye üretildiğine bakacağız.

Apple'ın bu sene çıkardığı yeni akıllı telefon serisi iPhone 12, özellikle ülkemizdeki yüksek fiyatıyla çok konuşulmuştu. Akıllara ise Apple'ın iPhone 12 serisini ne kadara mal ettiği gelmeye başladı. İşte Fomalhaut Techno Solutions uzmanları, bu merakımızı giderecek bir söküm yaptılar. Apple'ın iPhone 12 Pro cihazını sökerek ne kadara mal olduğunu ortaya koyan ekip, akıllardaki pek çok soruyu da gidermiş oldu.

Formalhaut Techno Solutions'ın yayınladığı rapora göre iPhone 12 Pro'nun bileşenleri telefonun toplam değerinin yüzde 27'sine mal oluyor. Bu, geçen yılki iPhone'lara göre yüzde 9,1'lik bir artış anlamına geliyor. Parça fiyatındaki bu keskin artışın en büyük sorumlusunun ise 5G yongası olduğunu söyleyebiliriz. Rapora göre tek bir iPhone 12 Pro'nun bileşenleri 406 dolara (3200 TL) mal oluyor. Ayrıca iPhone 12 Pro'nun ABD'den ziyade Güney Kore'den gelen daha fazla bileşeni bulunuyor. Bunun en büyük nedeni ise Apple'ın iPhone 12 serisinde kullanılan ekranları Güney Koreli şirketler Samsung ve LG'den tedarik etmesi olarak gösterilebilir.

iPhone bileşenlerinin değeri ne kadar?

Rapora göre iPhone 12 Pro'daki en pahalı bileşen Qualcomm x55 5G modem. Telefon başına 90 dolara mal olan bu modemi Samsung veya LG'den satın alınan OLED ekranlar takip ediyor. Bu ekranların Apple'a maliyeti ise iPhone başına 70 doları buluyor. Bu iki ürün dışında en pahalı parça ise Apple'ın kendi yonga seti A14 Bionic oluyor. A14 Bionic'in maliyeti 40 dolarken RAM'in maliyeti ise birim başına 12,80 dolar oluyor. Sony'nin kamera sensörü ise 7,4 dolar ve 7,9 dolar olacak şekilde nispeten ucuz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun depolama alanı için maliyeti ise iPhone'lara birim başına 19,20 dolar ekliyor.

Elbette Apple'ın iPhone'lar için büyük siparişler verdiği düşünülürse bu maliyetin bir miktar daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu fiyatlara reklam, paketleme, ulaşım gibi ek maliyetler de gelebilir. Yine de Apple'ın tek bir iPhone'dan son derece iyi bir kar elde ettiğini söyleyebiliriz.