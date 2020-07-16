Twitter'da gerçekleşen Bitcoin dolandırıcılığının kurbanlarından bir tanesi de Apple'dı. Bilgisayar korsanları, Apple'ın resmi hesabını kullanarak da sahte paylaşımlar yapmışlardı. Üstelik Apple'ın hesabından yapılan bu paylaşım, 2016 yılından beri Twitter'da olan Apple için bir ilk niteliğindeydi.

Sosyal medya, dün gece itibarıyla Twitter'da yaşanan Bitcoin dolandırıcılığını konuşuyor. Bilgisayar korsanları, Twitter'daki popüler isimlerin hesaplarına eş zamanlı olarak eriştiler ve paylaştıkları sahte paylaşımlarla bazı Bitcoin cüzdanlarına aktarım yapılmasını istediler. Birkaç saat içerisinde Twitter kullanıcılarının bir numaralı gündemi olan bu Bitcoin dolandırıcılığı olayında sadece birkaç saat içerisinde 100 bin dolardan fazla para toplandı.

Bilgisayar korsanları, Bitcoin dolandırıcılığı için platformdaki resmi hesapları tercih etmişlerdi. Örneğin Tesla CEO'su Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi isimlerin yanı sıra, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarından da sahte paylaşımlar yapıldı. Bu hesaplar içerisinde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın resmi Twitter hesabı da bulunuyordu.

Apple, 2016 yılında Twitter'a katıldı. Ancak şirket, bugüne kadar resmi hesabından hiçbir paylaşım yapmadı. Ayrıca bu hesabın yöneticileri, şirket CEO'su ve yöneticiler de dahil olmak üzere hiç kimseyi takip etmediler. Evet, Apple'ın Twitter'da resmi bir hesabı vardı ancak dün akşam saatlerine kadar bu hesap, adeta atıl durumdaydı. Bilgisayar korsanları, dün akşam itibarıyla bu durumu değiştirdiler ve Apple'ın resmi Twitter hesabından ilk paylaşımı yaptılar.

Apple'ın resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşım şuydu

Topluluğumuza geri veriyoruz. Bitcoin'i destekliyoruz ve sizin de bunu yapacağınıza inanıyoruz! Aşağıdaki adresimize göndereceğiniz tüm Bitcoin miktarını size iki kat olarak göndereceğiz! Bu durum, sadece önümüzdeki yarım saat için geçerli.

İşte ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın atılan ilk tweet buydu. Üstelik bu tweet, bir Bitcoin dolandırıcılığı için bilgisayar korsanları tarafından atılmıştı. Twitter yetkilileri, durumu fark ettikten sonra derhal harekete geçtiler ve söz konusu tweeti kaldırdılar. Ayrıca onaylı hesapların paylaşım yapmalarını da bir süreliğine durdurdular. Ancak bu süreç içerisinde Apple'ın resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşım, binlerce etkileşim almıştı bile...