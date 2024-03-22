Bilinen bütün platformlardaki dizileri bitirdiyseniz, sizleri Apple TV'deki en iyi dizileri izlemeye davet ediyoruz. Bu platformda dramdan komediye, bilim kurgudan suç türlerine kadar birçok türde dizi mevcut.
Biz de farklı farklı türlerden Apple TV'nin yüksek puanlı en iyi dizilerini listeledik. Gelin hep beraber listemizdeki dizileri inceleyim.
Apple TV'deki en iyi diziler:
- Ted Lasso
- Severance
- Pachinko
- The Morning Show
- Black Bird
- For All Mankind
- Defending Jacob
Deneyimsiz bir antrenörün başarıya giden mücadelesi: Ted Lasso
- Yıl: 2020-2023
- Tür: Komedi, Dram, Spor
- Yönetmen: Declan Lowney
- Oyuncular: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift
- IMDb: 8.8
Komedi ve spor türünü bir arada işleyen Ted Lasso dizisi, Amerikan futbol takımına antrenör olarak işe alınan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Fakat bu kişinin futbol antrenörlüğü ve futbol deneyiminin olmaması büyük bir sorun. Lasso'nun deneyimi olmadığı hâlde takımının başarılı olması için mücadele etmesi ise gerçekten ilham verici.
Apple TV'nin en yüksek IMDb puanlı bu dizisi, 7 tane Primetime Emmy Ödülü kazanmış.
İş ve özel hayatın cerrahi yöntemle ayrıldığı bir şirket: Severance
- Yıl: 2022
- Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu
- Yönetmen: Dan Erickson
- Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower
- IMDb: 8.7
Listemizin ikinci sırasında Severance yer alıyor. Dizi, bilim kurgu çerçevesinde Lumon Industries isimli bir şirketin çalışmalarını konu ediniyor. Bu şirket, çalışanların iş ve gerçek hayattaki anılarını cerrahi operasyonlarla birbirinden ayırıyor. Amacı ise iş ve özel hayat dengesini kurmak. Çalışanlar iş saatlerinde özel hayatlarındaki kimliklerini unutuyorlar, özel hayatlarında ise iş hayatlarındaki kimliklerini unutuyorlar.
Eğer çok yoğun çalışıyorsanız, hayatınız işiniz olmuşsa bu dizi tam size göre.
Bir aşkla gelen sorunlar silsilesi: Pachinko
- Yıl: 2022
- Tür: Dram
- Yönetmen: Soo Hugh
- Oyuncular: Lee Min-ho, Choi Joon-Young, Soji Arai
- IMDb: 8.3
Pachinko Apple TV'nin en iddialı giriş yapan dizilerinden biri olarak anılıyor. Dizide Koreli göçmen bir ailenin fertlerine odaklanılıyor. Her bir aile bireyi farklı nesillerden, böylece hayatları da birbirinden çok farklı. Fakat hikâye Sunja'nın evlerinin yakınlarında yaşayan bir adama âşık olup ardından da hamile olmasıyla başlıyor. Fakat büyük bir sorun var ki Sunja'nın âşık olduğu adam evli. Sunja'nın başka bir kişiyle evlenmesi ise durumların daha da karışmasına neden oluyor.
Bir sabah programından çok daha fazlası: The Morning Show
- Yıl: 2019
- Tür: Dram
- Yönetmen: Mimi Leder
- Oyuncular: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup
- IMDb: 8.2
The Morning Show'un başrolünde ünlü oyuncu Jennifer Aniston'u izliyoruz. Dizi, UBA isimli bir kanalda sabah haberlerini hazırlayan ve sunan bir grup gazetecinin hikâyelerini anlatıyor. Ayrıca bu sabah programı ülkede en çok izlenen program konumunda. #MeToo skandalı diziyle birlikte New York gündeminde yeniden işleniyor.
The Morning Show dizisi 3 dalda Altın Küre Ödülü'ne aday olmuş.
Bir mahkûma sunulabilecek en zor iki seçenek: Black Bird
- Yıl: 2022
- Tür: Biyografi, Suç, Dram
- Yönetmen: Michaël R. Roskam
- Oyuncular: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear
- IMDb: 8.1
Black Bird'de Jimmy Keene isimli bir karakterin hikâyesine yer veriliyor. Jimmy Keene, bir polis memurunun oğlu ve bir futbol kahramanıdır. Fakat Keene 10 yıl hapis cezası alıyor. Bu durumdan sonra ona iki seçenek sunuluyor. Ya seri katil olan Larry Hall'dan öldürdüğü kadınların yerini itiraf ettirip özgür kalacak ya da şartlı tahliye olmadan tüm cezasını çekecek. Yapım, bolca dram ve suç dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Dizinin başrolü olan Paul Walter Hauser, 2024 Emmy İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü almış.
Uzay yolculuğunun rekabeti: For All Mankind
- Yıl: 2019
- Tür: Biyografi, Dram
- Yönetmen:
- Oyuncular: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt
- IMDb: 8.1
For All Mankind'de ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yolculuğu rekabeti bilim kurgu çerçevesinde ele alınmış. Uzay yarışının ana aktörlerinden olan astronotlar ve mühendislerin bu süreçlerde yaşadıklarına ve aileleriyle olan iletişimlerine odaklanılıyor. NASA’nın başarılı astronotlarından olan ve dizideki başkarakter Edward Baldwin rolünü Joel Kinnaman canlandırıyor.
Oğlunun cinayetle suçlandığı bir davada savcı olarak görev alan bir baba: Defending Jacob
- Yıl: 2020
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmen: Morten Tyldum
- Oyuncular: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell
- IMDb: 7.8
Defending Jacob, Chris Evans'ın canlandırmasıyla savcı Andy Barber’ın hikâyesini ele alınıyor. Barber, 14 yaşındaki oğlunun cinayetle suçlandığı bir davada savcı olarak görev alıyor. Bu zorlu davada herkesin gözü savcı Andy Barber'ın üzerinde. Ancak Andy, davanın derinlerine indikçe oğlu ile ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.
IMDb puanlarına göre en iyi Apple TV dizilerini derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Sizin de eklemek istediğiniz diziler varsa yorumlarda buluşalım.
İlginizi çekebilecek dizi ve film içeriklerimiz: