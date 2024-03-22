Apple TV'nin son yıllarda içerikleriyle sinema sektörüne çok iyi bir giriş yaptığını biliyoruz. Peki Apple TV dizi içeriklerinin de aynı gelişimde olduğunun farkında mısınız? ''Hangi diziye başlasam?'' diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Çünkü bu içeriğimizde yüksek IMDb puanlarına sahip en iyi Apple TV dizilerini sizler için listeledik.

Bilinen bütün platformlardaki dizileri bitirdiyseniz, sizleri Apple TV'deki en iyi dizileri izlemeye davet ediyoruz. Bu platformda dramdan komediye, bilim kurgudan suç türlerine kadar birçok türde dizi mevcut.

Biz de farklı farklı türlerden Apple TV'nin yüksek puanlı en iyi dizilerini listeledik. Gelin hep beraber listemizdeki dizileri inceleyim.

Apple TV'deki en iyi diziler:

Ted Lasso

Severance

Pachinko

The Morning Show

Black Bird

For All Mankind

Defending Jacob

Deneyimsiz bir antrenörün başarıya giden mücadelesi: Ted Lasso

Yıl: 2020-2023

2020-2023 Tür: Komedi, Dram, Spor

Komedi, Dram, Spor Yönetmen: Declan Lowney

Declan Lowney Oyuncular: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift

Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift IMDb: 8.8

Komedi ve spor türünü bir arada işleyen Ted Lasso dizisi, Amerikan futbol takımına antrenör olarak işe alınan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Fakat bu kişinin futbol antrenörlüğü ve futbol deneyiminin olmaması büyük bir sorun. Lasso'nun deneyimi olmadığı hâlde takımının başarılı olması için mücadele etmesi ise gerçekten ilham verici.

Apple TV'nin en yüksek IMDb puanlı bu dizisi, 7 tane Primetime Emmy Ödülü kazanmış.

İş ve özel hayatın cerrahi yöntemle ayrıldığı bir şirket: Severance

Yıl: 2022

2022 Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu

Dram, Gizem, Bilim kurgu Yönetmen: Dan Erickson

Dan Erickson Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower

Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower IMDb: 8.7

Listemizin ikinci sırasında Severance yer alıyor. Dizi, bilim kurgu çerçevesinde Lumon Industries isimli bir şirketin çalışmalarını konu ediniyor. Bu şirket, çalışanların iş ve gerçek hayattaki anılarını cerrahi operasyonlarla birbirinden ayırıyor. Amacı ise iş ve özel hayat dengesini kurmak. Çalışanlar iş saatlerinde özel hayatlarındaki kimliklerini unutuyorlar, özel hayatlarında ise iş hayatlarındaki kimliklerini unutuyorlar.

Eğer çok yoğun çalışıyorsanız, hayatınız işiniz olmuşsa bu dizi tam size göre.

Bir aşkla gelen sorunlar silsilesi: Pachinko

Yıl: 2022

2022 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Soo Hugh

Soo Hugh Oyuncular: Lee Min-ho, Choi Joon-Young, Soji Arai

Lee Min-ho, Choi Joon-Young, Soji Arai IMDb: 8.3

Pachinko Apple TV'nin en iddialı giriş yapan dizilerinden biri olarak anılıyor. Dizide Koreli göçmen bir ailenin fertlerine odaklanılıyor. Her bir aile bireyi farklı nesillerden, böylece hayatları da birbirinden çok farklı. Fakat hikâye Sunja'nın evlerinin yakınlarında yaşayan bir adama âşık olup ardından da hamile olmasıyla başlıyor. Fakat büyük bir sorun var ki Sunja'nın âşık olduğu adam evli. Sunja'nın başka bir kişiyle evlenmesi ise durumların daha da karışmasına neden oluyor.

Bir sabah programından çok daha fazlası: The Morning Show

Yıl: 2019

2019 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Mimi Leder

Mimi Leder Oyuncular: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup IMDb: 8.2

The Morning Show'un başrolünde ünlü oyuncu Jennifer Aniston'u izliyoruz. Dizi, UBA isimli bir kanalda sabah haberlerini hazırlayan ve sunan bir grup gazetecinin hikâyelerini anlatıyor. Ayrıca bu sabah programı ülkede en çok izlenen program konumunda. #MeToo skandalı diziyle birlikte New York gündeminde yeniden işleniyor.

The Morning Show dizisi 3 dalda Altın Küre Ödülü'ne aday olmuş.

Bir mahkûma sunulabilecek en zor iki seçenek: Black Bird

Yıl: 2022

2022 Tür: Biyografi, Suç, Dram

Biyografi, Suç, Dram Yönetmen: Michaël R. Roskam

Michaël R. Roskam Oyuncular: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear

Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear IMDb: 8.1

Black Bird'de Jimmy Keene isimli bir karakterin hikâyesine yer veriliyor. Jimmy Keene, bir polis memurunun oğlu ve bir futbol kahramanıdır. Fakat Keene 10 yıl hapis cezası alıyor. Bu durumdan sonra ona iki seçenek sunuluyor. Ya seri katil olan Larry Hall'dan öldürdüğü kadınların yerini itiraf ettirip özgür kalacak ya da şartlı tahliye olmadan tüm cezasını çekecek. Yapım, bolca dram ve suç dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Dizinin başrolü olan Paul Walter Hauser, 2024 Emmy İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü almış.

Uzay yolculuğunun rekabeti: For All Mankind

Yıl: 2019

2019 Tür: Biyografi, Dram

Biyografi, Dram Yönetmen:

Oyuncular: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt

Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt IMDb: 8.1

For All Mankind'de ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yolculuğu rekabeti bilim kurgu çerçevesinde ele alınmış. Uzay yarışının ana aktörlerinden olan astronotlar ve mühendislerin bu süreçlerde yaşadıklarına ve aileleriyle olan iletişimlerine odaklanılıyor. NASA’nın başarılı astronotlarından olan ve dizideki başkarakter Edward Baldwin rolünü Joel Kinnaman canlandırıyor.

Oğlunun cinayetle suçlandığı bir davada savcı olarak görev alan bir baba: Defending Jacob

Yıl: 2020

2020 Tür: Suç, Dram, Gizem

Suç, Dram, Gizem Yönetmen: Morten Tyldum

Morten Tyldum Oyuncular: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell

Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell IMDb: 7.8

Defending Jacob, Chris Evans'ın canlandırmasıyla savcı Andy Barber’ın hikâyesini ele alınıyor. Barber, 14 yaşındaki oğlunun cinayetle suçlandığı bir davada savcı olarak görev alıyor. Bu zorlu davada herkesin gözü savcı Andy Barber'ın üzerinde. Ancak Andy, davanın derinlerine indikçe oğlu ile ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

IMDb puanlarına göre en iyi Apple TV dizilerini derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Sizin de eklemek istediğiniz diziler varsa yorumlarda buluşalım.

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