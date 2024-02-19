Apple TV, son yıllarda içerik kütüphanesini zenginleştirerek sinema severlerin uğrak noktası hâline geldi. Yüksek puanlı filmlerden ödüllü yapımlara kadar geniş bir yelpazede sunduğu seçeneklerle, evde film izleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Apple TV'de izleyebileceğiniz en iyi filmler arasında, her türden ve her zevke hitap eden filmlere yer verdiğimize emin olabilirsiniz.

Apple TV, en iyi filmler arayışında olanlar için bir hazine değerinde. Platform; dramdan komediye, bilim kurgudan belgesele kadar farklı türlerdeki yüksek puanlı filmlerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. İster klasik sinema eserlerini yeniden keşfetmek isteyin ister günümüzün çığır açan filmlerini izlemeye doyamayın, Apple TV'de herkese göre bir şeyler bulunuyor.

Apple TV'de izleyebileceğiniz en iyi filmler, sinema dünyasının en parlak yıldızlarını bir araya getiriyor. Apple TV yüksek puanlı filmler koleksiyonu, eleştirmenlerden tam not almış ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuş yapımlardan oluşuyor. Haydi gelin sizler için hazırladığımız Apple TV en popüler filmler listesine bir göz atalım.

IMDb puanlarına göre Apple TV'nin en iyi filmleri:

Still

CODA

Killers of the Flower Moon/Dolunay Katilleri

Tetris

Cha Cha Real Smooth

The Banker

The Tragedy of Macbeth

Greyhound

The Pigeon Tunnel

Flora and Son

Finch

Sharper

You Hurt My Feelings/Kırgınım Sana

Causeway

On the Rocks

Hayatın zorlukları karşısında cesaret ve umut arayanlara: Still

Tür: Belgesel, biyografi

Yıl: 20 Ocak 2023

Oyuncular: Michael J. Fox, Davis Guggenheim, Tracy Pollan

Yönetmen: Davis Guggenheim

IMDb: 8.1

Sevilen oyuncu Michael J. Fox'un hayatına odaklanan bu belgesel tarzı film; Fox'un kariyerine başladığı genç yaşlardan itibaren yaşadığı iniş ve çıkışları, Parkinson hastalığı ile olan mücadelesini ve bu zorluklar karşısında gösterdiği inanılmaz direnci anlatıyor. Filmde, Fox'un kariyerindeki parlak anlardan kişisel hayatındaki zorlu dönemlere kadar pek çok önemli olaya yer veriliyor.

Film, sadece Michael J. Fox'un hayranları için değil hayatın zorlukları karşısında cesaret ve umudu arayan herkes için ilham verici.

Gülerken birden ağlamaya başlayabilirsiniz: CODA

Tür: Komedi, dram, müzik

Yıl: 13 Ağustos 2021

Oyuncular: Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur

Yönetmen: Sian Heder

IMDb: 8.0

CODA (Child of Deaf Adults), işitme engelli yetişkinlerin çocuğu anlamına geliyor ve film de tam olarak bu dünyaya bir pencere açıyor. Hikâye, Ruby adında 17 yaşında bir kızın etrafında dönüyor. Ruby, işitme engelli bir ailenin tek işiten üyesidir ve ailesinin balıkçılık işinde onlara yardımcı olurken kendi hayallerini de keşfetmeye başlar.

Genel olarak CODA; sıcak, samimi ve duygusal bir hikâye ile her yaştan ve her kesimden insanı kucaklayan izleyicilerin kalbini kazanmayı başaran bir film. Herkesin kendinden bir parça bulabileceği hem güldüren hem de düşündüren bir yapıt.

Gerilim dolu bir dedektif hikâyesinin ötesinde: Killers of the Flower Moon/Dolunay Katilleri

Tür: Suç, dram, tarih

Yıl: 20 Mayıs 2023

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone

Yönetmen: Martin Scorsese

IMDb: 7.7

Film, 1920'lerin başında Oklahoma'da yaşanan gerçek bir olayı merkezine alıyor. Bu dönemde Osage Kızılderili Kabilesi üyeleri, kabile toprakları altında bulunan büyük petrol rezervleri sayesinde zengin olmuşlardır.

Ancak bu zenginlik, onları kıskanan ve bu serveti ele geçirmek isteyen bir dizi tehlikeli kişinin de dikkatini çeker. Ne yazık ki bu dönemde birçok Osage üyesi gizemli şekilde öldürülmüş ve bu olaylar, "Osage Katliamı" olarak tarihe geçmiş.

İşte film tam olarak bu korkunç olayları ve ardındaki komployu aydınlatma çabasını konu alıyor ve genç FBI ajanlarından birinin gözünden anlatılıyor. Dolunay Katilleri, sadece bir suç hikâyesi değil aynı zamanda Amerikan tarihindeki adaletsizliğin ve ırkçılığın bir yansıması.

Basit bir oyunun arkasındaki karmaşık hikâye: Tetris

Tür: Biyografi, dram, tarih

Yıl: 15 Mart 2023

Oyuncular: Taron Egerton, Mara Huf, Miles Barrow

Yönetmen: Jon S. Baird

IMDb: 7.4

Tetris filmi, dünyanın en ünlü video oyunlarından birinin doğuş hikâyesini merkezine alıyor ve bu süreçte Taron Egerton'un canlandırdığı karakterin rolleri üzerinden anlatılıyor. Ancak bu, sıradan bir video oyunu yapım hikâyesi değil. Tetris'in arkasındaki mücadele; Soğuk Savaş döneminin politik gerilimleri, hileler, entrikalar ve uluslararası bir macera ile dolu.

Yaşamın iniş çıkışlarına dair içten bir bakış: Cha Cha Real Smooth

Tür: Komedi, dram

Yıl: 23 Ocak 2022

Oyuncular: Cooper Raiff, Dakota Johnson, Evan Assante

Yönetmen: Cooper Raiff

IMDb:

Üniversiteden mezun olduktan sonra hayatının ne yöne gideceğinden emin olmayan Andrew, ailesinin evine geri döner ve kardeşinin okul arkadaşlarının Bar Mitzvah partilerinde dans liderliği yaparak para kazanmaya başlar.

Film, Andrew'un bu işi yaparken Domino adında genç bir annenin ve onun otizm spektrumunda olan kızı Lola'nın hayatlarına dokunmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Adalet ve eşitlik için yapılan mücadelenin önemini anlatan: The Banker

Tür: Biyografi, dram

Yıl: 6 Mart 2020

Oyuncular: Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult

Yönetmen: George Nolfi

IMDb: 7.3

Gerçek bir hikâyeden esinlenen film, 1950'lerin Amerika'sında ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı mücadele eden iki siyahi iş adamının ilham verici yolculuğunu anlatıyor.

Bernard Garrett ve Joe Morris, Amerikan rüyasını gerçekleştirmek ve siyahi topluluklara finansal özgürlük sağlamak için zekice bir plan yaparlar. Dönemin ayrımcı yasalarını ve sosyal normlarını aşmak için cesur bir strateji geliştirirler.

The Banker, dönemin sosyal ve ekonomik engellerine meydan okuyan gerçek hayattan alınmış kahramanların hikâyesini anlatırken izleyiciyi hem düşündüren hem de ilham veren bir film. Mutlaka göz atmanız gereken filmler listesine şimdiden ekleyin bizce.

William Shakespeare'in zamansız eseri olan Macbeth'in modern bir yorumu: The Tragedy of Macbeth

Tür: Dram, gizem, gerilim

Yıl: 25 Aralık 2021

Oyuncular: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell

Yönetmen: Joel Coen

IMDb: 7.1

Film, Macbeth'in İskoçya kralı olma hırsıyla başlar. Bir savaş kahramanı olan Macbeth, üç cadının kehaneti ve karısının manipülasyonları sonucu kralı öldürmeye karar verir.

Bu karar, hem kendisinin hem de çevresindekilerin yıkımına yol açar. Macbeth ve Lady Macbeth'in iktidar hırsı; suçluluk duyguları, paranoya ve çılgınlıkla iç içe geçmiş bir hikâye örgüsünde anlatılıyor.

Film aynı zamanda iktidar, hırs ve vicdanın çatışması gibi evrensel temaları işliyor. Macbeth'in yükselişi ve düşüşü, insan doğasının karanlık yönlerine dair derin bir sorgulama sunarken izleyicilere ahlaki seçimlerin ve kişisel hırsın sonuçları üzerine düşündürüyor.

Tarihin derin sularında boğulmak istiyorsanız tam da size göre: Greyhound

Tür: Aksiyon, dram, tarih

Yıl: 10 Temmuz 2020

Oyuncular: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Stephen Graham

Yönetmen: Aaron Schneider

IMDb: 7.0

Greyhound, âdeta denizlerin derinliklerinden çıkan bir gerilim fırtınası. Tom Hanks, bu filmde USS Greyhound'un kaptanı Ernest Krause olarak karşımıza çıkıyor ve bize II. Dünya Savaşı'nın ortasında, Atlantik'in soğuk sularında bir liderin ne demek olduğunu gösteriyor.

Hikâye, ilk defa komuta koltuğuna oturan Krause'un Nazi U-botlarıyla dolu suları aşarak müttefik gemilerini güvenli bir limana ulaştırma mücadelesini anlatıyor. Bu yolculuk sadece fiziksel bir meydan okuma değil aynı zamanda karakter sınavı.

Soğuk Savaş'a ilginiz varsa mutlaka göz atmalısınız: The Pigeon Tunnel

Tür: Belgesel, biyografi

Yıl: 1 Eylül 2023

Oyuncular: Jake Dove, Charlotte Hamblin, Garry Cooper

Yönetmen: Errol Morris

IMDb: 7.0

Errol Morris'in yönetmenliğindeki belgesel; le Carré'nin kendi sesinden çıkan son ve en içten röportajıyla izleyiciyi bir yandan Soğuk Savaş'ın karmaşık dünyasına çekerken diğer yandan bir yazarın kaleminden dökülen kurgu ile gerçekliğin ince çizgisinde dolaşıyor.

Hayatındaki tüm zorluklara göğüs germiş bir anne: Flora and Son

Tür: Komedi, müzik, dram

Yıl: 22 Ocak 2023

Oyuncular: Eve Hewson, Joseph Gordon-Levitt, Orén Kinlan

Yönetmen: John Carney

IMDb: 7.0

Kalpleri ısıtan ve Dublin'de geçen bir anne-oğul hikayesini konu alan bu film, sıradan hayatların içindeki olağanüstü dönüşümleri ve müziğin iyileştirici gücünü ön plana çıkarıyor.

Filmin merkezindeki Flora; hayatının karmaşasında boğulmuş, tek başına bir oğlu olan, güçlü ve mücadeleci annedir. Oğlu ile arasındaki ilişki zorlu dönemden geçmektedir; iletişim eksikliği, yanlış anlamalar ve ergenlik döneminin getirdiği meydan okumalarla doludur.

Sonuç olarak film; izleyicilere hayatın karmaşasında bile müzik ve sevgiyle dolu anlar bulabileceğimizi, bu anların bizi bir araya getirebileceğini ve hayatımızı zenginleştirebileceğini içimizi ısıtarak anlatıyor.

Macera ve bilim kurgu bir arada olsun diyorsanız: Finch

Tür: Aksiyon, dram, bilim kurgu

Yıl: 5 Kasım 2021

Oyuncular: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Marie Wagenman

Yönetmen: Miguel Sapochnik

IMDb: 6.9

Başrolünü Tom Hanks'in canlandırdığı Finch adındaki bir adamın yaratmış olduğu robot arkadaşı ve sadık köpeği ile birlikte çıktığı olağanüstü bir yolculuğu konu alıyor. Dünyanın son günlerinde geçen hikâye; hayatta kalma mücadelesi, dostluk ve insan olmanın anlamı üzerine derin düşüncelere daldırıyor.

Her bir sahnesiyle merak uyandıran: Sharper

Tür: Suç, dram, gerilim

Yıl: 10 Şubat 2023

Oyuncular: Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith

Yönetmen: Benjamin Caron

IMDb: 6.7

Film, zekice kurgulanmış bir dolandırıcılık hikâyesini merkezine alıyor. New York'un ışıltılı sokaklarından başlayıp elitlerin kapalı kapılar ardındaki dünyasına uzanıyor ve izleyicileri beklentilerin ötesine taşıyan bir maceraya sürüklüyor.

Sırlarla dolu karakterleri, beklenmedik dönüşleri ve akıl oyunlarıyla dolu senaryosuyla gerçeklerin ne kadar aldatıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

İlişkilerdeki güveni ve samimiyeti ele alan: You Hurt My Feelings/Kırgınım Sana

Tür: Komedi, dram

Yıl: 22 Ocak 2023

Oyuncular: Amber Tamblyn, David Cross, Tobias Menzies

Yönetmen: Nicole Holofcener

IMDb: 6.6

Film, Julia Louis-Dreyfus'un canlandırdığı bir yazarın ve Tobias Menzies'in oynadığı onun eşi olan bir psikoterapistin hikâyesini konu alıyor. Bu çift, kariyerleri ve kişisel hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken bir gün yazarın eşinin, onun yazdıkları hakkında olumsuz düşündüğünü ve bunu başkalarıyla paylaştığını duymasıyla her şey değişir.

İlişkilerdeki iletişim kopuklukları, yanlış anlamaları ve bunların üstesinden gelme çabalarını incelikli bir mizah ve derin duygusal anlayışla işleyen Kırgınım Sana; aşkı, bağışlamayı ve olgunluğu konu alıyor.

Bol bol dram öğesi arayanlara: Causeway

Tür: Dram

Yıl: 10 Eylül 2022

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Brian Tyree Henry, Linda Emond

Yönetmen: Lila Neugebauer

IMDb: 6.6

Jennifer Lawrence (Lynsey), Afganistan'da görev yaparken ciddi bir beyin hasarı geçiren ve eve döndüğünde fiziksel/duygusal iyileşme yolculuğuna çıkan bir Amerikan askerini canlandırıyor. Film; Lynsey'nin zorlu iyileşme sürecini, geçmişle yüzleşmelerini ve yeni bir hayat kurma çabalarını derinlemesine işliyor.

Hem güldürsün hem de ağlatsın diyenlere ilaç gibi gelecek: On the Rocks

Tür: Komedi, dram, romantik

Yıl: 22 Eylül 2020

Oyuncular: Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans

Yönetmen: Sofia Coppola

IMDb: 6.4

New York'un büyülü sokaklarında dolaşan film, bir baba ve kızının hikayesini anlatırken kalbinizi ısıtıyor. Sofia Coppola'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Rashida Jones ve Bill Murray'in paylaştığı, tatlı bir dram-komedi.

Jones, Laura adında hayatın monotonluğuna sıkışıp kalmış ve evliliğindeki samimiyeti yeniden keşfetmeye çalışan genç bir annedir. Murray ise Laura'nın şarapları kadar zengin hikâyelere sahip, yaşamayı seven ve maceracı ruhlu babası Felix'i canlandırıyor.

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