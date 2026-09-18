iCloud+'a dahil edilen Apple TV, resmen ülkemizde kullanıma açıldı. Biz de izleyebileceğiniz en iyi dizi ve filmleri derledik.

Apple, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki kullanıcılarına mükemmel bir haberle gelmişti. Firma, film ve dizi platformu Apple TV (eski adı Apple TV+) ile oyun platformu Apple Arcade’in hiçbir ek ücret olmadan direkt olarak 50 TL’den başlayan iCloud+ aboneliğine entegre edileceğini duyurmuştu. Böylece yıllardır beklenen Apple TV , resmen Türkiye’ye giriş yapmıştı.

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Beklenen gün geldi çattı. Apple TV, dün akşam üstü itibarıyla kullanıcılara resmen açılmaya başladı. Şu an uygulamaya girdiğinizde artık platformun erişilebilir hâle geldiğini görebiliyorsunuz. Peki Apple TV’de izleyebileceğiniz en iyi diz ve filmler neler? Gelin Apple TV’nin şu anda piyasadaki en başarılı platform olmasını sağlayan bu yapımlara bakalım.

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Apple TV’de izleyebileceğiniz en iyi diziler

Severance

Widow's Bay

Ted Lasso

The Studio

Slow Horses

Silo

Pluribus

Bad Sisters

Margo's Got Money Troubles

For All Mankind

Pachinko

Dark Matter

See

Foundation

Shrinking

Bad Monkey

Mythic Quest

Servant

Your Friends & Neighbors

Cape Fear

Masters of the Air

Hijack

Black Bird

Presumed Innocent

Apple TV’de izleyebileceğiniz en iyi filmler

F1

Killers of the Flower Moon

CODA

Wolfs

The Gorge

Fly Me To The Moon

Napoleon

Greyhound

Tetris

Wolfwalkers

The Tragedy of Macbeth

On the Rocks

Cha Cha Real Smooth

Causeway

Blitz

The Instigators

Finch

Ghosted

The Lost Bus

The Family Plan

Highest to Lowest

Palmer

The Banker

Swan Song

Hala

Apple TV platformu, özellikle diziler konusunda inanılmaz başarılı işler yapıyor. Hatta 2026 Emmy Ödülleri’nde 28 ödül alarak en çok ödül alan platform olmayı da başarmıştı. Severance, Widow’s Bay, Ted Lasso, Silo, Slow Horses, Pluribus gibi acayip başarılı yapımlara sahip. Yakın zamanda da bunlar arasına ikonik kitap Neuromancer’ın uyarlaması gibi yenileri eklenecek.

En başarılı olduğu alan diziler olsa da filmler konusunda da hiç geri kalmıyor. Brad Pitt’li F1 filminden Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon’a kadar çok başarılı birçok yapıma ulaşabiliyorsunuz. Düzenli olarak filmler platforma ekleniyor.

iCloud+ ücretleri