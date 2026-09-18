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Apple TV, Resmen Ülkemizde Kullanıma Sunuldu: İşte İzleyebileceğiniz En İyi Dizi ve Filmler

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iCloud+'a dahil edilen Apple TV, resmen ülkemizde kullanıma açıldı. Biz de izleyebileceğiniz en iyi dizi ve filmleri derledik.

Apple TV, Resmen Ülkemizde Kullanıma Sunuldu: İşte İzleyebileceğiniz En İyi Dizi ve Filmler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki kullanıcılarına mükemmel bir haberle gelmişti. Firma, film ve dizi platformu Apple TV (eski adı Apple TV+) ile oyun platformu Apple Arcade’in hiçbir ek ücret olmadan direkt olarak 50 TL’den başlayan iCloud+ aboneliğine entegre edileceğini duyurmuştu. Böylece yıllardır beklenen Apple TV , resmen Türkiye’ye giriş yapmıştı.

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Beklenen gün geldi çattı. Apple TV, dün akşam üstü itibarıyla kullanıcılara resmen açılmaya başladı. Şu an uygulamaya girdiğinizde artık platformun erişilebilir hâle geldiğini görebiliyorsunuz. Peki Apple TV’de izleyebileceğiniz en iyi diz ve filmler neler? Gelin Apple TV’nin şu anda piyasadaki en başarılı platform olmasını sağlayan bu yapımlara bakalım.

İçerikten Görseller

Apple TV, Resmen Ülkemizde Kullanıma Sunuldu: İşte İzleyebileceğiniz En İyi Dizi ve Filmler
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Apple TV’de izleyebileceğiniz en iyi diziler

  • Severance
  • Widow's Bay
  • Ted Lasso
  • The Studio
  • Slow Horses
  • Silo
  • Pluribus
  • Bad Sisters
  • Margo's Got Money Troubles
  • For All Mankind
  • Pachinko
  • Dark Matter
  • See
  • Foundation
  • Shrinking
  • Bad Monkey
  • Mythic Quest
  • Servant
  • Your Friends & Neighbors
  • Cape Fear
  • Masters of the Air
  • Hijack
  • Black Bird
  • Presumed Innocent

Apple TV’de izleyebileceğiniz en iyi filmler

  • F1
  • Killers of the Flower Moon
  • CODA
  • Wolfs
  • The Gorge
  • Fly Me To The Moon
  • Napoleon
  • Greyhound
  • Tetris
  • Wolfwalkers
  • The Tragedy of Macbeth
  • On the Rocks
  • Cha Cha Real Smooth
  • Causeway
  • Blitz
  • The Instigators
  • Finch
  • Ghosted
  • The Lost Bus
  • The Family Plan
  • Highest to Lowest
  • Palmer
  • The Banker
  • Swan Song
  • Hala

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Apple TV platformu, özellikle diziler konusunda inanılmaz başarılı işler yapıyor. Hatta 2026 Emmy Ödülleri’nde 28 ödül alarak en çok ödül alan platform olmayı da başarmıştı. Severance, Widow’s Bay, Ted Lasso, Silo, Slow Horses, Pluribus gibi acayip başarılı yapımlara sahip. Yakın zamanda da bunlar arasına ikonik kitap Neuromancer’ın uyarlaması gibi yenileri eklenecek.

En başarılı olduğu alan diziler olsa da filmler konusunda da hiç geri kalmıyor. Brad Pitt’li F1 filminden Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon’a kadar çok başarılı birçok yapıma ulaşabiliyorsunuz. Düzenli olarak filmler platforma ekleniyor.

iCloud+ ücretleri

  • 50 GB - 49,99 TL
  • 200 GB - 169,99 TL
  • 2 TB - 549,99 TL
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