Karizmanın vücut bulmuş hâli Jason Statham’ın başrolünde olduğu The Transporter, ülkemizdeki adıyla Taşıyıcı film serisi her saniyesi aksiyon dolu sahneleriyle zihnimize kazındı. Eğer Taşıyıcı film serisini seviyorsanız emin olun benzeri filmleri de en az aynı keyifle izleyeceksiniz.

The Transporter, ülkemizde vizyona girdiği adıyla Taşıyıcı serisi 2002 yılındaki ilk filmi ile başladı. Jason Statham’ın başrolünde olduğu film büyük beğeni toplayınca 2005 yılında ikinci, 2008 yılında ise üçüncü filmi vizyona girdi. Tam biz Taşıyıcı film serisi bir üçleme oldu zannederken 2015 yılında The Transporter Refueled adıyla dördüncü filmi vizyona girdi ama bu sefer başrolde Ed Skrein vardı.

Eğer serinin bir hayranıysanız Jason Statham’ın başrolünde olduğu üç filmin tadı sizin için bir başkadır. Frank Martin isimli bir paralı askerin içinde ne olduğunu bile sormadan taşıdığı paketler üzerinden her saniyesi aksiyon dolu maceralara atıldığı film serisi, türünün en başarılı örneklerinden kabul ediliyor. 'Ben bayılırım böyle filmlere!' diyorsanız buyrun size en iyi Taşıyıcı benzeri filmlerden bazıları.

Taşıyıcı (The Transporter) benzeri filmler:

The Expendables (Cehennem Melekleri) serisi

Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisi

Extraction serisi

Bronson

The Equalizer serisi

John Wick serisi

Rambo serisi

Taken serisi

Jason Bourne serisi

Kill Bill serisi

Aksiyonun efsanelerine selam durun: The Expendables serisi

Yıl: 2010 - 2014

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yönetmen: Sylvester Stallone

Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li

IMDb: 6.4

Aksiyon denilince aklınıza gelen kim varsa bir araya toplamayı başarmış efsane bir seri olan The Expendables, ülkemizde Cehennem Melekleri adıyla vizyona girdi. 2010 yılındaki ilk filmin ardından iki yıl arayla vizyona giren diğer filmleriyle efsane bir üçlemeye dönüşen seride dünyanın olmadık bölgelerine giderek izlemeye doyamadığımız aksiyonların içine dalan bir paralı asker ekibini izliyoruz.

Aile her şeydir: Fast & Furious serisi

Yıl: 2001 - 2023

Tür: Aksiyon, Suç Gerilim

Yönetmen: Rob Cohen

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez

IMDb: 6.8

İlk filminde çocuk olanlar son filmi çocuğuyla izledi, işte Fast & Furious öyle bir seridir. 10 filmden oluşan ana serinin yanı sıra yan hikâyeleri de eklersek artık bir film serisinden değil, bir evrenden bahsediyoruz desek yanlış olmaz. Peki bu seri ne anlatıyor derseniz biz cevap vermeyelim, birkaç gününüzü ayırın ve damarlarınızda aksiyonun gezmesine izin verin.

Korkusuz paralı asker: Extraction serisi

Yıl: 2020 - 2023

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Sam Hargrave

Oyuncular: Chris Hemsworth, Gülşifte Ferahani, Randeep Hooda

IMDb: 6.8

Marvel Sinematik Evreni’ndeki Thor karakteri ile hepimizin sevdiği Chris Hemsworth’un başrolünde olduğu Extraction, 2020 yılındaki ilk filminin ardından 2023 yılındaki ikinci filmi ile macerayı sürdürdü. Üçüncü filmini yakın bir gelecekte izlemeyi beklediğimiz serideki ana karakterimiz Tyler Rake, paralı asker olarak bir ordunun bile tek başına girmeye cesaret edemediği çatışmaların içine dalıyor.

İki kişilikliyim ikisi de canavar: Bronson

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

Oyuncular: Tom Hardy, Kelly Adams, Luing Andrews

IMDb: 7.0

Michael Peterson adındaki bir genç, dikkat çekmek amacıyla bir postane soymaya çalışır. Başarısız olan bu soygun girişimi ardından tutuklanan gencimiz yedi yıl hapis cezası almasına rağmen uslu durmaz ve 30 yıl hücre cezası alır. Onlarca yıl hücrede kalmak ona iyi gelmez ve ikinci bir kişilik olarak Charles Bronson karakterini yaratır. İşte en büyük aksiyon bu noktadan sonra başlar.

Tam emekli olacakken: The Equalizer serisi

Yıl: 2014 - 2023

Tür: Aksiyon, Suç Gerilim

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz

IMDb: 7.2

2014 yılındaki ilk filminin ardından 2018 ve 2023 yılındaki devam filmleri ile birlikte başarılı bir üçlemeye dönüşen The Equalizer serisinde ana karakterimiz Robert McCall’ın aksiyon dolu maceralarına konuk oluyoruz. Gizemli geçmişini geride bırakmak isteyen Robert, ilk filmde kendini Rus gangsterlerin arasında bulunca eski defterleri yeniden açar ve becerilerinin körelmediğini herkese gösterir.

Demek köpeğimi öldürdün: John Wick serisi

Yıl: 2014 - 2013

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

IMDb: 7.4

Önümüzdeki yıllarda Keanu Reeves yaşadığı sürece daha çok filmini izleyeceğimizi düşündüğümüz John Wick serisi, yeni yapımlardan biri olmasına rağmen kısa süre içerisinde adını aksiyon dünyasının kültleri arasına yazdırdı. Eski bir tetikçi olan karakterimiz köpeğinin öldürülmesi ile birlikte yeminini bozuyor ve intikam için girdiği yolda sonu gelmez bir maceraya dalıyor.

İlk kanı onlar akıttı: Rambo serisi

Yıl: 1982 - 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yönetmen: Ted Kotcheff

Oyuncular: Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna

IMDb: 7.7

1982 yılındaki First Blood filmi ile hayatımıza giren Rambo karakteri; 1985, 1988, 2008 ve 2019 yıllarındaki devam filmleri ile birlikte efsane bir seriye dönüştü. Sylvester Stallone’nin canlandırdığı karakter her yeni filmde daha da güçlenerek koca koca ordulara tek başına meydan okuyor ve izleyenleri kan, çamur, barut kokusunun eksik olmadığı aksiyon dolu bir dünyaya konuk ediyor.

Emekliliği hiç böyle hayal etmemişti: Taken serisi

Yıl: 2008 - 2014

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Pierre Morel

Oyuncular: Liam neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

IMDb: 7.8

2008 yılındaki ilk filmi 96 Saat’in ardından İstanbul adlı ikinci filmi ile iyice dikkatimizi çeken Taken serisi, 2014 yılındaki son filmi ile üçlemeye nokta koydu. Serideki ana karakterimiz Bryan Mills emekli bir CIA ajanıdır. Avrupa’da tatil yaptığı sırada bir kızın kaçırılması ile başlayan macera boyunca Mills ülke ülke gezecek ve kendini hiç de kolay bitmeyen aksiyonların içinde bulacak.

Geçmişi Olmayan Adam: Jason Bourne serisi

Yıl: 2002 - 2016

Tür: Aksiyon, Gizem, Gerilim

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper

IMDb: 7.8

2002 yılındaki The Bourne Identity yani Geçmişi Olmayan Filmi ile hayatımıza giren hikâye, 2016 yılındaki Jason Bourne ile 5 filmlik seriye nokta koydu. Karakterimiz Jason Bourne, bir sabah hiçbir şey hatırlamaz hâlde uyanır. Hafızasını geri kazanmaya çalışırken bir yandan da peşindeki suikastlerden kaçar. Bu süre boyunca karşısına çıkan insanlar ona yardım mı edecek yoksa yoluna taş mı koyacak bilinmez.

Gelinin intikamı: Kill Bill serisi

Yıl: 2003 - 2004

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah

IMDb: 8.2

Amerika sinemasının en sıra dışı yönetmenlerinden Quentin Tarantino imzalı Kill Bill serisinin 2003 yılındaki ilk filminin ardından hemen bir sonraki yıl ikinci filmi vizyona girdi. Yıllardır üçüncüsü 'Ha geldi ha gelecek' diye beklediğimiz serideki karakterimiz Bride, yıllar süren bir komadan uyanan eski bir suikastçıdır. Uyandıktan sonraki tek amacı artık ona ihanet eden ekibinden intikam almaktır.

Jason Statham’ın başrolünde olduğu The Transporter, Türkçesi ile Taşıyıcı film serisi benzeri en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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