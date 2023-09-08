Geçtiğimiz senelerde hiç beklenmedik bir şekilde büyük ses getiren Güney Kore filmleri, özellikle son dönemlerde epey popüler olmuş durumda. İzlediğinizde beyninizi yakan, gerim gerim gerdiren ve düşündüren birbirinden harika filmler mevcut. Pek tabii 'harika' algısının kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatalım. Puanları da göz önüne aldığımızda sizler için ortaya bu listeyi hazırladık.

Sinema tarihinde iyi bir statüye sahip olan Güney Kore, geçtiğimiz yıllarda filmlerinin ödül almasıyla haber olmuştu. Aldığı ödüllerin ardından izleyicilerin dikkatini çeken Kore sineması, son zamanlarda kendilerine azımsanmayacak miktarda bir kitle kazandı.

Hollywood filmleri furyasından sonra eminiz ki Güney Kore sineması sizlere ilaç gibi gelecek. Özellikle 'gizem' kategorisinde kendilerini bir hayli aşmış olan Güney Kore, sizleri izlerken bulmacayı çözmeye zorlayacak. Her türden kitleye hitap eden bu listede, beğenilme oranının kişiden kişiye değişebileceğini sizlere hatırlatmak isteriz!

İzlerken gerim gerim gerdiren: Parazit / Parasite

Tür: Drama, gerilim

Drama, gerilim Yıl: 30 Mayıs 2019

30 Mayıs 2019 Oyuncular: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong Yönetmen: Bong Joon Ho

Bong Joon Ho IMDb: 8.5

Güney Kore'nin ücra mahallelerinde yaşayan bir ailenin oğlu Kim-woo, zengin bir arkadaşının ailesini ziyareti sırasında getirdiği 'şans ve zenginlik getirdiğine inanılan' taşı ailesine hediye eder. Arkadaşının yurt dışına gitmesi üzerine verdiği özel İngilizce dersi öğretmenliği pozisyonu boş kalır. Zengin arkadaşının önerisi üzerine boş kalan pozisyona başvurmaya giden Kim-woo, kız kardeşinin de yardımıyla varlıklı bir ailenin kızına İngilizce öğretmeni olarak işe başlar. Eve girdikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bir intikam meselesi: İhtiyar Delikanlı / Oldboy

Tür: Aksiyon, drama, gizem

Aksiyon, drama, gizem Yıl: 21 Kasım 2003

21 Kasım 2003 Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong, Kim Byeong-Ok

Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong, Kim Byeong-Ok Yönetmen: Park Chan-wook

Park Chan-wook IMDb: 8.4

15 yıl boyunca hiçbir açıklama yapılmadan tutsak edilen iş adamı bir gün ansızın salınmıştır, yıllarca zorla hapis tutulan iş adamı Oh Dae-su, ailesinin katledildiğini öğrenir. Salındığında ilk olarak intikam arayışına düşen adam, olayların arkasındaki kişilerin planlarını öğrenmeye çalışmaya kararlıdır. Gerçeklerin ardında başka şaşırtıcı gerçekler de yatmaktadır.

Hınzır planları olan bir dolandırıcı: Hizmetçi / The Handmaiden

Tür: Drama, romantizm, gerilim

Drama, romantizm, gerilim Yıl: 14 Mayıs 2016

14 Mayıs 2016 Oyuncular: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong

Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong Yönetmen: Park Chan-wook

Park Chan-wook IMDb: 8.1

Japon işgali altındaki Kore'de "Kont Fujiwara" adlı dolandırıcı, Japon mirasçı Leydi Hideko'yu baştan çıkarmaya çalışır. Onunla evlenip daha sonra mirasına el koyabilmek için akıl hastanesine kapatılmasını isteyen Kont, bu planında kendisine yardımcı olması için hizmetçi görünümlü bir dolandırıcı tutar ve Hideko'yu kendisiyle evlenmesine ikna etmesini ister.

En unutulmaz final sahnelerinden birine sahip: Cinayet Günlüğü / Memories of Murder

Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yıl: 2 Mayıs 2003

2 Mayıs 2003 Oyuncular: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Roe-ha Kim

Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Roe-ha Kim Yönetmen: Bong Joon Ho

Bong Joon Ho IMDb: 8.1

Gerçek bir cinayetten esinlenilen film, seri katilin bir türlü bulunamaması sonucunda; katilin filmi izleyip polise kendini ihbar etmesi amacıyla çekilmiş. Davaya ilk atanan dedektifin işleri daha da kötü hale getirmesiyle, yerine atanan ikinci bir dedektifin cinayeti çözmeye çalışmasını konu alıyor. Eminiz ki çarpıcı finaliyle, sizi dedektifle empati yapmaya zorlayacak.

İç huzuru bulmak isteyenlere: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar / Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring

Tür: Drama, romantizm

Drama, romantizm Yıl: 19 Eylül 2003

19 Eylül 2003 Oyuncular: Kim Ki-duk, Oh Yeong-su, Jong-ho Kim

Kim Ki-duk, Oh Yeong-su, Jong-ho Kim Yönetmen : Kim Ki-duk

: Kim Ki-duk IMDb: 8

Birçok ödüle sahip bu filmde, sessizliğin harmanlanmasıyla size iç huzur sağlayacak. İzledikten sonra keşiş olmak isteyebilirsiniz, bizden söylemesi! Filmi kısaca anlatıcak olursak: Minimum diyalog, maksimum sessizliğe sahip bir budistin, küçük bir çocuğa verdiği eğitimi ve hayatın anlamını konu alıyor.

Beklentilerinize ters köşe yapacak: Ölümcül Takip / The Chaser

Tür: Aksiyon, suç, drama

Aksiyon, suç, drama Yıl: 14 Şubat 2008

14 Şubat 2008 Oyuncular: Kim Yoon-seok, Ha Jung-woo ,Yeong-hie Seo

Kim Yoon-seok, Ha Jung-woo ,Yeong-hie Seo Yönetmen: Na Hong-jin

Na Hong-jin IMDb: 7.8

Geçmişte eski dedektif, günümüzde kadınları pazarlayan bir adam. Maddi sorunlar nedeniyle kadınları pazarlayan Joong-ho, bir gün kadınların ortadan kaybolmasıyla şüphelenmeye başlar. Kadınların kaçtığını düşünen Joong-ho, gittikleri son müşterileri incelediğinde hepsinin aynı kişiye gittiğini öğrenir.

Bol bol dram ve manzara ögeleri arayanlara: Şiir / Poetry

Tür: Drama

Drama Yıl: 13 Mayıs 2010

13 Mayıs 2010 Oyuncular: Yun Jeong-hie, Lee Da-wit, Kim Hee-ra

Yun Jeong-hie, Lee Da-wit, Kim Hee-ra Yönetmen: Lee Chang-dong

Lee Chang-dong IMDb: 7.8

Alzheimer hastalığının pençesine düşmüş 60 yaşındaki kadın zar zor geçinmektedir. Geçimini sağlamak için bakımını üstlendiği hasta ve yaşlı bir adamla uğraşırken, annesinin bıraktığı ergen yaşlardaki torununa bakmak zorunda kalır. Hayatının büyük bir bölümünü başkalarına hizmet ederek geçiren kadın, afişte gördüğü şiir kursuna kaydolmaya karar vererek; filme adını veren işi 'şiiri' icra etmeye başlar.

Gerçek katilin peşinde bir anne: Ana / Mother

Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yıl: 16 Mayıs 2009

16 Mayıs 2009 Oyuncular: Hye-ja Kim, Won Bin, Jin Goo

Hye-ja Kim, Won Bin, Jin Goo Yönetmen: Bong Joon Ho

Bong Joon Ho IMDb: 7.7

Güney Kore'nin küçük bir kasabasında zihinsel engelli oğluyla yaşayan isimsiz kadın, geçimini sağlamak için ruhsatsız akapunktur tedavisi uygulamaktadır. Oğlu, engeliyle dalga geçen insanlara bir hayli saldırgan tavırlar gösterir. Sessiz ve zihinsel engelli oğlu cinayetle suçlanıp hapse atılınca, kadın gerçek katilin peşine düşer.

Cannes Film Festivali'nde eleştirmenlerden tam puan almış: Şüphe / Burning

Tür: Drama, gizem, gerilim

Drama, gizem, gerilim Yıl: 16 Mayıs 2018

16 Mayıs 2018 Oyuncular: Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo Yönetmen: Lee Chang-dong

Lee Chang-dong IMDb: 7.5

Hoşlandığı eski komşusu Haeimi'nin ricası üzerine kedisine bakmaya başlayan Jongsu, Haeimi'den hoşlandığı için bu hareketinin aralarındaki bağı güçlendireceğine inanır. Haemi, kedisini Jongsu'ya emanet ederek hayallerindeki Afrika gezisine çıkar ancak Afrika'dan Ben isimli bir adamla dönmesinin ardından hiçbirinin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Bu gizemi çözmeye çalışırken beyniniz yanacak: Unutulmuş / Forgotten

Tür: Suç, gizem, gerilim

Suç, gizem, gerilim Yıl: 29 Kasım 2017

29 Kasım 2017 Oyuncular: Kang Ha-neul, Yeon Je Hyung, Mu-Yeol Kim

Kang Ha-neul, Yeon Je Hyung, Mu-Yeol Kim Yönetmen: Hang-jun Jang

Hang-jun Jang IMDb: 7.4

Ailesiyle yeni eve taşınan Jin-Seok, bir gün abisiyle yağmurlu bir gecede yürüyüşe çıkar. O sırada abisini arayan babası; eve dönmesini, bir iş için ona ihtiyacı olduğunu söyler. Olduğu yerde abisini bekleyen küçük kardeşi Jin-Seok, abisinin yolda saldırıya uğradığını görür, saldırganlar abisini kaçırır ve olayın ardından eve polisler gelir ancak bir sonuç çıkmaz. Abisi, kaçırılmasının ardından 19 gün sonra hafızasını kaybetmiş bir şekilde eve gelir fakat eskisi gibi davranmıyordur.

"Korkusuz gizem olmaz" diyenlere ilaç gibi gelecek: Kara Büyü / The Wailing

Tür: Drama, korku, gizem

Drama, korku, gizem Yıl: 12 Mayıs 2016

12 Mayıs 2016 Oyuncular: Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Kwak Do-won

Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Kwak Do-won Yönetmen: Na Hong-jin

Na Hong-jin IMDb: 7.4

Kasabaya yeni bir kişinin gelmesiyle başlayan gizemli bir hastalık kasabada hızla yayılmaya başlar. Kasaba sakinleri doğal olarak yeni taşınan adamdan şüphelenir ancak polis öyle düşünmemektedir. Yerel polis memurlarından Jong-goo'nun kızının da aynı hastalığa yakalanmasıyla olayın içine sürüklenir. Kızını kurtarmak için gizemi çözmeye çalışan bir polis memurunun olayını konu alıyor.

"Aksiyon olsun, ben yoksa uyurum" diyenlere: Haydutlar / The Outlaws

Tür: Aksiyon, suç, gerilim

Aksiyon, suç, gerilim Yıl: 3 Ekim 2017

3 Ekim 2017 Oyuncular: Ma Dong-seok, Yoon Kyesang, Jo Jae-yoon

Ma Dong-seok, Yoon Kyesang, Jo Jae-yoon Yönetmen: Yunsung Kang

Yunsung Kang IMDb: 7.2

Güney Koreli çeteler ile Çin çeteleri arasındaki çatışmayı anlatan bu film, gerçek hayattan esinlenerek çekilmiş. Mahalledeki barışı sağlamayı amaç edinmiş polisin; iki çete arasındaki gerginliği sonlandırmaya çalışmasını anlatıyor.

Asya tarihine meraklıysanız mutlaka izlemeniz gereken: Karanlık Görev / The Age of Shadows

Tür: Aksiyon, tarih, gerilim

Aksiyon, tarih, gerilim Yıl: 3 Eylül 2016

3 Eylül 2016 Oyuncular: Lee Byung-hun, Song Kang-ho, Gong Yoo

Lee Byung-hun, Song Kang-ho, Gong Yoo Yönetmen: Jee-won Kim

Jee-won Kim IMDb: 7.1

Film, 1920'lerin sonunda Japon işgali altındaki Kore'de geçiyor. Koreli direnişçilerin bağımsızlığını kazanmak için Japon güçlerinin kontrolündeki tesisleri yok etmeyi amaçlıyor. Her şey, Koreli direnişçinin savaşa fon sağlamak amacıyla bir antika satıcısıyla buluştuğu esnada bir şeylerin ters gitmesiyle başlıyor.

Polisi ve mafya babasını ortak noktada buluşturan bir film: Gangster, Polis, Şeytan / The Gangster, The Cop, The Devil

Tür: Aksiyon, suç, gerilim

Aksiyon, suç, gerilim Yıl: 15 Mayıs 2019

15 Mayıs 2019 Oyuncular: Ma Dong-seok, Jeon Bae-soo, Heo Dong-won

Ma Dong-seok, Jeon Bae-soo, Heo Dong-won Yönetmen: Won-Tae Lee

Won-Tae Lee IMDb: 6.9

Tanık olduğu bir suç için polisle iş birliği yapmak zorunda kalan mafya babası, polisle seri katili ilk kimin yakalayacağına dair bir rekabete girer. Seri katil, o kadar dikkatlice hareket eder ki tek tanık olarak mafya babası kalmıştır. Polis ve mafya babası güçlerini birleştirirse neler olur diye merak ediyorsanız bu film tam size göre!

Sessiz drama aşıklarına: Gangbyeon Hotel / Hotel by the River

Tür: Drama

Drama Yıl: 9 Ağustos 2018

9 Ağustos 2018 Oyuncular: Ju-bong Gi, Hae-hyo Kwon, Kim Min-hee

Ju-bong Gi, Hae-hyo Kwon, Kim Min-hee Yönetmen: Hong Sang-soo

Hong Sang-soo IMDb: 6.7

Bir kış mevsiminde şair, oğullarıyla yeniden bir araya gelebilmek için otele davet eder. Otel, aynı zamanda arkadaşıyla birlikte kalan, güzel yalnız bir kadına da ev sahipliği yapar. Şair, güzel kadınların cazibesine kapılır ve isteğine karşı koyamaz.