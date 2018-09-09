Apple, The Queen Elephant ve Wolfwalkers'ı Satın Aldı

Apple ilk kez belgesel ve animasyon filmlerin haklarını satın alarak sektöre giriş yaptı. Orijinal içerik listesini genişletmeyi planlayan Apple'ın bu hareketi sadece bir başlangıç.

Apple, "Fil Kraliçesi" belgeseli için küresel hakları aldı. Yeni bir su deliği arayışındaki fil reisi ve sürünün hikayesini konu alan uzun metraj belgeseli dünya çapında tanınmış iki yönetmen çekiyor. Bunun yanı sıra Apple, “Wolfwalkers” animasyon filminin de haklarını satın aldı.

Fillerin yeni ev arayışını konu alacak belgeselde, su birikintilerini terk etmek zorunda kalan Athena isimli anne, sürüsünü korumak için elinden geleni yapacak. Afrika savanında bu zorlu ve destansı yolculuğun anlatıcısı Chiwetel Ejiofor olacak. The Queen Elephant'ta anne fil ve sürüsünün aşk, kayıp ve eve dönüş hikayesine seyirci olacağız.

“The Elephant Queen” adlı belgesel, Cumartesi günü Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Belgesel, ödüllü vahşi yaşam film yapımcıları Victoria Stone ve Mark Deeble tarafından yönetildi.

Bunların yanı sıra Apple, animasyon film Wolfwalkers’ın da haklarını aldı. İki kez Oscar adayı olmuş Tomm Moore ve Ross Stewart tarafından yönetilen film, batıl bir dünyada Robyn adında genç bir avcı üzerinde odaklanıyor. Film, sihirli bir dünyada, kurtların şeytan olarak görüldüğü bir dönemde birbirinden farklı iki çocuğun arkadaşlıkla neleri değiştirebildiklerini ekrana getirecek.

Apple, yeni anlaşmalarla orijinal içerik listesini sürekli genişletmeyi hedefliyor. Hakları satın alınan Wolfwalker ve The Elephant Queen , Apple’ın ilk iki filmi oldu. Apple’ın orijinal içeriklerini 2019’dan itibaren yeni bir video hizmeti aracılığıyla dağıtması bekleniyor.