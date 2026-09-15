Apple, Türkiye'de iCloud+ paketine hiçbir ek ücret olmadan Apple TV'yi dahil ettiğini duyurdu. Böylece popüler film ve dizi platformu resmen ülkemize gelmiş oldu.

Apple, ülkemizde hâlihazırda iCloud+ abonelik hizmetini sunuyordu. Bu abonelik üzerinden firmanın bulut depolama hizmetine ulaşabiliyordunuz. Şimdi ise teknoloji, Türkiye’deki kullanıcıları sevinçten havaya uçuracak bir açıklama yaptı.

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Bilindiği üzere Apple TV, şu anda dünyada en başarılı film ve dizi platformları arasında. Ancak ülkemize bir türlü gelememişti. Sadece yakın zamanda TV+ ortaklığıyla geldiğini görmüştük. Artık bu durum tamamen değişiyor. Öyle ki Apple TV, iCloud+ ile resmen Türkiye’ye geldi.

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iCloud+ aboneleri Apple TV’ye ulaşabilecek

Apple’ın Türkiye sayfası üzerinden paylaştığı blog gönderisine göre eylül ayı sonuna kadar kademeli olarak devreye girecek yeni düzenleme kapsamında Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, mevcut paketlerinin bir parçası olarak Apple TV ve Apple Arcade servislerine hiçbir ek ücret ödemeden erişebilecek.

Yapılan bu hamle, kullanıcıların kişisel verilerini yedekleme ve depolama imkanının yanı sıra geniş bir dizi, film ve oyun kataloğuna tek bir abonelik üzerinden ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca Aile İçi Paylaşım özelliği sayesinden bu haklar toplam 5 aile üyesiyle paylaşılabiliyor. En sevindirici olan şey ise herhangi bir yeni zam yok. Türkiye’de 50 GB’lık giriş seviyesi iCloud+ paketi aylık 49,99 TL fiyat etiketiyle sunulmaya devam edecek.

Bu kararla birlikte teknoloji devinin uzun süredir beklenen dizi ve film platformu Apple TV, Türkiye'deki kullanıcıların kullanımına ilk kez resmi olarak açılmış olacak. Türkiye ile birlikte Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin dahil olduğu 59 yeni pazara genişleyen platform, dünya genelinde toplam 170 ülkede aktif hâle geldi.

Apple TV, özellikler diziler konusunda çok başarılıydı. Severance’tan Ted Lasso’ya, Pluribus’tan Widow’s Bay’e kadar sayısız ödüllü ve sevilen dizi Apple TV’de. Aynı zamanda F1, CODA ve daha çok sayıda film de var. Artık resmî olarak ülkemizde bu yapımlara ulaşabileceğiz.

iCloud+ fiyatları