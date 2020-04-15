Apple, tvOS ve watchOS Beta 2 Güncellemesini Yayınladı

Apple tarafından geliştirilen dördüncü nesil Apple TV dijital medya oynatıcısı için bir işletim sistemi olan tvOS ve yine ABD merkezli şirketin akıllı saatler için özel olarak tasarladığı Apple Watch’un mobil işletim sistemi watchOS’a yeni güncelleme geldi.

2020 model iPhone SE'yi piyasaya süren ve iPad Pro için Magic Keyboard'u satışa sunan ABD merkezli teknoloji devi Apple; akıllı telefonları, akıllı saatleri, tabletleri ve TV'leri için yeni beta yazılımları üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Şirket, son olarak tvOS 13.4.5 ve watchOS 6.2.5'in ikinci geliştirici beta sürümlerinin indirmeye hazır hâle getirildiğini açıkladı.

tvOS 13.4.5 Beta 2, Apple TV'nin dördüncü ve beşinci sürümleri için geliştirildi. Güncelleme, Xcode kullanılarak yüklenen beta profili aracılığıyla cihazlara indirilebiliyor. Cupertino merkezli markanın henüz resmi bir değişiklik raporu olmadığı için en son tvOS beta güncellemesiyle yeni bir özelliğin gelip gelmediği bilinmiyor. Bununla birlikte gerekli hata düzeltmeleri ve kararlılık geliştirmelerinden başka bir gelişmenin beklenmediği ifade ediliyor.

tvOS ve watchOS, yeni güncelleme aldı:

WatchOS 6.2.5 Beta 2 güncellemesi, Apple Watch Series 2 ve daha güncel Apple Watch’larda çalışıyor. Söz konusu güncelleme, iPhone'lardaki Apple Watch uygulaması aracılığıyla indirilebiliyor. ABD merkezli firmanın watchOS 6.2.5 ile yeni özellikler ekleyip eklemediği henüz bilinmiyor ancak hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin güncellemeyle birlikte geleceği düşünülüyor.

WatchOS 6.2.5 Beta 2 güncellemesini yüklemek için Apple Watch uygulamasında 'Genel > Yazılım Güncelleme'ye gidilmesi gerekiyor. Güncelleme yapmadan önce Apple Watch'ta bir beta profilinin kurulu olduğundan ve cihazda en az %50 şarj olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şirket, bu ayın ilk haftasında tvOS 13.4.5 ve watchOS 6.2.5'in ilk geliştirici beta sürümünü yayınlamıştı. Apple, böylece kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve işletim sistemlerini daha iyi bir hâle getirmeyi hedefliyor.