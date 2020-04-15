iPhone SE 2020’nin iPhone 11’den Ne Farkı Var?

Apple sonunda merakla beklenen yeni akıllı telefonu 2020 model iPhone SE’yi duyurdu. Yapılan ilk yorumlara göre içinde yer alan özellikler bakımından iPhone 11’e, tasarım ve gövde bakımındansa iPhone 8’e benzetilen yeni cihazın iPhone 11’le arasındaki farklara gelin yakından bakalım.

Aylar süren beklentinin ardından teknoloji devi Apple nihayet bugün 2020 model iPhone SE’yi kullanıcılara tanıttı. Cihazı detaylı şekilde incelediğimiz tanıtım haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Beklenen duyurunun ardından yeni cihazın iPhone 8’e benzediği konuşuldu. 4,7 inç ekran, Touch ID, kalın alt ve üst çerçeveler, arka cam tasarımı gibi özellikler açısından iPhone 8’e benzeyen telefonun asıl merak edilen kısmı içiydi.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtımı yapılan iPhone 11 serisi telefonlarda kullanılan A13 Bionic işlemciyle desteklenen yeni iPhone SE’nin 5.299 TL olarak açıklanan 64 GB’lık seçeneğinin başlangıç ​​fiyatı, iPhone 11'den çok daha ucuz bir fiyat gibi görünüyor. Fiyat; 128 GB’lık model için 5.749 TL, 256 GB’lık model içinse 6.599 TL olarak açıklanmış durumda. Yani ilk farkı fiyatta gördüğümüzü söyleyebiliriz.

iPhone 11 serisine göre daha hafif:

2020 model iPhone SE 4,7 inçlik LED ekrana sahipken iPhone 11, 6,1 inçlik; iPhone 11 Pro, 5,8 inçlik; iPhone 11 Pro Max ise 6,5 inçlik OLED ekrana sahip. 148 gramlık ağırlığıyla yeni cihazın iPhone 11 serisine göre daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda akıllı cihazlarda olmazsa olmaz özelliklerden kabul edilen hızlı şarj ve kablosuz şarj özellikleri hem iPhone SE hem de iPhone 11 serisinde mevcut.

Depolama kısmında 2020 model iPhone SE; 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere sunduğu 3 seçenekle iPhone 11’in yolundan gidiyor. Hatırlatma yapalım iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinde 128 GB yerine 512 GB’lık seçenekler yer alıyordu. Arka kameradaki 12 MP’lik çözünürlükle cihaz, iPhone 11 serisiyle aynı görünse de ek olarak sadece f /1,8, OIS, otomatik odaklama ve geniş açı özelliklerini sunuyor. iPhone SE, ön kameradaysa 7 MP ile 12 MP’lik iPhone 11 serisinin gerisinde kalıyor. Bunların yanında cihazda Gece Modu özelliği de yer almıyor.

Touch ID geri geldi:

iPhone X’te Home tuşunun yer almamasından ötürü getirilen Face ID özelliği iPhone 11 serisinin tümünde bulunurken bu, 2020 model iPhone SE’de yerini Touch ID’ye bırakmış durumda. eSIM ile sahip olunan çift SIM desteğiyse 4 modelin tümünde mevcut.

Alüminyum gövdesiyle iPhone 11 ile benzerlik gösterip diğer iki modelden ayrılan iPhone SE, sunduğu Siyah, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere 3 renk seçeneğiyle iPhone 11 serisinden farklılık gösteriyor. Duyurulmasına rağmen henüz Türkiye için çıkış tarihi belirlenmeyen iPhone SE 2020 ile ilgili yeni gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.