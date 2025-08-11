Yeni ortaya çıkan gelişmelere göre Apple, mevcut MacBook'lara kıyasla daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir MacBook geliştiriyor.

Apple, bir süredir MacBook fiyatlarını düşürmek için çalışmalar yapıyordu. Globalde şu anda standart MacBook Air 799 dolardan satılıyor ama gelen bilgilere göre şirket, başlangıç fiyatı 599 dolar olacak daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir MacBook üzerinde çalışıyor.

Yeni modelin en büyük farkı boyutunda olacak. 12.9 inçlik ekrana sahip olacak olan bu yeni MacBook'un ekranı, mevcut en küçük MacBook Air’in 13.6 inç ekranına kıyasla nispeten daha küçük olacak. Donanım tarafında ise iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan A18 Pro işlemci kullanılabileceği gelen söylentiler arasında.

12.9 inç ekranıyla en geç 2026 başında piyasaya sürülecek

Hatta Apple'ın bazı parçaların seri üretimine beklenenden önce başlamış olduğu söyleniyor. Üretim planına göre ise yeni MacBook'un 2025 sonu ya da 2026 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Geçmişte yüksek fiyatlar yüzünden eleştirilen Apple, bu hamleyle özellikle öğrencilerin ve bütçesini düşünen kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Bu fiyat bandında rakip bulmak zor olacağı için, yeni MacBook piyasada kendine önemli bir yer edinebilir.