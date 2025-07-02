Apple, MacBook'lara Gelecek Yeni Oyunları Açıkladı: Listede Yok Yok!

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macOS Tahoe ile gelecek yeni "Oyunlar" uygulamasından önce 9 yeni büyük oyun MacBook'lardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Apple uzun süredir MacBook, iPhone ve iPad'leri oyun oynanabilir hâle getirmek için büyük yatırım yapıyor. Son dönemde Mac'lere gelen bir düzine AAA oyunun ardından yeni gelecek oyunların listesi de ortaya çıktı.

Apple eskiden Mac cihazlarda oyun anlamında isteneni sunamıyordu. Şirketin geliştirdiği yeni M serisi çipler ve oyun yapımcıları için sunduğu yeni araçlar sayesinde artık bu durum değişti. Ayrıca yeni macOS Tahoe ile birlikte Apple, yepyeni bir “Oyunlar” uygulaması sunuyor. Bu duyuruyla birlikte Mac’e yakında gelecek olan dokuz büyük oyun da bugün açıklandı.

MacBook'lara gelecek yeni oyunlar

  • Crimson Desert
  • InZOI
  • Cyberpunk 2077
  • Cronos: The New Dawn
  • Architect: Land of Exiles
  • Lies of P: Overture
  • HITMAN World of Assassination
  • EVE Frontier
  • Where Winds Meet

Apple bu oyunlar için net bir çıkış tarihi vermedi ama isimlerinin duyurulması bile yakın zamanda geleceğinin sinyali olabilir. Özellikle Crimson Desert ve InZOI, Apple’ın geliştirdiği MetalFX Upscaling teknolojisi ve ışın izleme özellikleri sayesinde Mac’te çok daha akıcı ve etkileyici görünecek. M3 ve M4 çipleri sayesinde bu oyunlardan yüksek performans bekleniyor.

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Peki siz Mac'lerde oyun oynamaya başladınız mı? Sizce Mac cihazlar oyun için yeterli seviyeye gelebildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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