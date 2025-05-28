Apple’ın M3 Ultra çipli MacBook Pro modeli üzerinde testler yaptığına dair bazı kod referansları, iOS 18’in dosyalarında tespit edildi. Kodlara yansıyan bu test süreci, Apple’ın daha güçlü MacBook modelleri üzerine çalıştığını gösteriyor. Ancak bu yönde bir modelin piyasaya sürülmemiş olması, yüksek ısı üretimi ve batarya süresi üzerindeki olası etkilerle ilişkili olabilir.

Apple’ın M3 Ultra çipini dizüstü bilgisayarlarında test ettiği ortaya çıktı. Henüz piyasaya sürülmeyen bu modelin bazı kod referansları, iOS 18’in dahili bir sürümünde tespit edildi.

Sızdırılan kaynaklarda Apple’ın M3 Ultra çipe sahip 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Yapılan paylaşıma göre bu modeller, iPhone 16 için hazırlanan iOS 18 sürümünün içindeki sistem dosyalarında fark edildi. Kod adları J514d ve J516d olan bu cihazlar, hâlihazırda piyasadaki M3 Pro ve M3 Max çipli modellerin Ultra versiyonları olabilir.

Apple, MacBook Pro’da ısı ve pil sınırına mı takıldı?

Apple şu anda M3 Ultra çipini sadece Mac Studio masaüstü bilgisayarında kullanıyor. 32 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU ve 512 GB birleşik belleğe kadar destek sunan bu işlemcinin, dizüstü formda test edilmiş olması dikkat çekiyor. Ancak Apple, Ekim ayında yeni MacBook Pro modellerini M4 serisiyle tanıttı ve Ultra çipli bir modeli piyasaya sürmedi. Bu kararın ardında, yüksek ısı üretimi ve batarya süresi üzerindeki olası etkiler olabilir.

Bugün piyasada bulunan en güçlü MacBook Pro modelleri, 16 çekirdekli CPU, 40 çekirdekli GPU ve 128 GB birleşik belleğe kadar destek sunuyor. Kodlara yansıyan bu test aşaması, Apple’ın daha güçlü MacBook modelleri üzerine düşündüğünü gösteriyor.