Bloomberg'den. Mark Gurman'a göre Apple, yıllık ürün güncelleme stratejisinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bu yeni yaklaşım, daha sık yeni ürünler görmemizi ve daha az gecikme yaşanmasını sağlayabilir.

Apple, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturuyordu. Haziranda WWDC ile yazılım duyuruları yapılıyor, eylülde iPhone modelleri geliyor, ekimde ise genel olarak iPad ve Mac gibi cihazlar tanıtılıyordu. Ayrıca bazı yıllar ilkbaharda da farklı cihazlar için etkinlikler düzenlenebiliyordu.

Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’ın son Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre şirket, bu lansman stratejisinde değişikliklere gidebilir. Gurman’ın aktardığına göre Apple, ürünlerini yıllık yenileme yaklaşımından yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı.

Farklı türlerden sık ürünün çıktığı ve daha az gecikmenin yaşandığı bir stratejiye yöneliyor

Apple’ın çok geniş bir ürün yelpazesi olduğunu biliyoruz. iPhone’dan AirPods’a Mac’lerden Vision Pro’ya kadar farklı türden cihazlar var. Hâliyle tüm bu ürünleri yıllık olarak güncellemek pek mantıklı bir yaklaşım değil. iPhone SE ve Apple Watch Ultra gibi birkaç yıla bir yenilenen cihazlarda bu durumu görüyorduk.

İşte bu yüzden şirket ürünlerini her yıl yenileme stratejisinden uzaklaşmaya başladı. Bunun şimdiden kendini gösterdiğini söylemek mümkün. Öyle ki iPad modellerini geçen mayıs çıkarmıştı. Yani sürekli değişiyordu ürünlerin çıktığı tarihler.

Gurman’a göre şirket, ürünlerini hazır olduğunda piyasaya sürdüğü hazır olmadığında ise çıkarmadığı bir yaklaşıma yönelmeye başladı. Bu da bazı ürünlerin her yıl güncelleme almak yerine hazır olduğunda tanıtılabileceği anlamına geliyor.

Şirketin donanım, yazılım ve diğer hizmetler gibi birçok farklı alanda faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Sadece iPhone ve Mac gibi ürünler değil, iOS’ten tvOS’e kadar birçok işletim sistemine de sahip. Bu da sürekli sorunsuz bir şekilde cihazları yenilemeyi zorlaştırabiliyor.

Özetleyecek olursak Gurman’a göre Apple, yıllık ürün güncelleme stratejisini şimdiden değiştirmeye başladı. Tabii ki rekabet, şirketin kazançları gibi konular nedeniyle yeni iPhone modellerinin her yıl geldiğini göreceğiz ancak diğer ürünlerde böyle bir şey olmayabilir. Bu da her yıl farklı türlerden daha sık ürünlerin tanıtıldığı, daha az gecikmenin yaşandığı bir ortama dönüşerek hem müşteriye hem de Apple’a katkı sağlayabilecek.