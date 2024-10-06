Apple Intelligence'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerinin ne zaman kullanılabilir olacağı belli oldu.

Apple'ın bu yılki etkinliklerinde öne çıkarılan noktaların başında Apple Intelligence yer alıyordu. Firma bu yapay zekâ modelini bir şekilde her cihazında çalıştırmak için farklı yöntemler değerlendiriyor. Apple Intelligence özelliklerinin kullanılabileceği ilk tarih ortaya çıktı.

İsabetli Apple haberleriyle tanınan Mark Gurman, Apple Intelligence'ın 28 Ekim'den itibaren kullanılabilir olacağını açıkladı. Böylece Cupertinolu dev, yeni cihazlarını tanıttıktan hemen sonra yapay zekâ özelliklerini kullanıma açmış olacak. 1 Kasım'da başlayan satışlarla birlikte de kullanıcıların yapay zekâ özelliklerine hemen erişmesini sağlamış olacak.

Apple, ürünlerini artık parça parça tanıtma yoluna gidiyor

Geçmişte Apple ürünlerini bir ya da iki etkinlikte tanıtır ve kullanıma açardı. Bu yıl da benzer bir yaklaşım izlemesine rağmen Apple'ın gelecekte bu yöntemden vazgeçebileceği belirtiliyor. Bu durumun çeşitli sebepleri bulunuyor olsa da en temel nedenlerden biri de artık firmanın çok sayıda yeni ürüne sahip olması.

Öte yandan Apple'ın donanımları dışında her yıl tanıttığı yeni işletim sistemleri de bulunuyor. Bu yıl yeni yazılımlara Apple Intelligence özellikleri de dâhil ediliyor. Bu da firmanın elinde daha fazla ürün olduğu anlamına geliyor. Apple bu özelliği güçlü cihazlarında doğrudan cihaz üzerinde kullanmayı sağlarken daha düşük seviye cihazlarda ise özellikler çevrimiçi olarak çalıştırılıyor.

Yeni Apple Intelligence özellikleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz bir özellik var mı?