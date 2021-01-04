Apple'ın USB-C şarj aletlerinde yaşanan uyumsuzluk sorunlarının sebebi belli oldu. Buna göre 29 W'lık bir şarj aletinin sadece 15 W güç çeken bir cihazı şarj edememesinin sebebi, bu iki cihazın voltaj ve amper konusunda yaşadığı anlaşmazlık.

Apple'ın USB-C şarj cihazlarının hangi aletleri şarj edip hangilerini edemediğiyle ilgili birçok kullanıcı kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Örneğin; 9to5Mac'te yer alan bir habere göre 29 W'lık şarj aleti, sadece 15 W çekebilmesine rağmen MagSafe Duo'yu şarj edemiyor.

Bir diğer örnek de geçtiğimiz sene çıkan iPhone 11 ile birlikte gelen şarj aletinde görülüyor. Apple'ın iPhone 11 ile birlikte gelen 18 W'lık şarj aleti, ilk başlarda HomePod mini'yi şarj edemiyordu. Şirket, bu sorunu geçtiğimiz hafta yayınladığı bir yazılım güncellemesiyle çözdü.

Apple'ın şarj aletlerinde yaşanan sorun

Apple'ın şarj aletlerinde yaşanan bu sorunun sebeplerinden bir tanesi, USB-C Power Deliverey (USB-C PD) olarak bilinen protokolün destekleyip desteklenmemesinde yatıyor. Mesela 29 W'lık şarj aleti, USB-C PD 2.0 ya da USB-C PD 3.0'ı desteklemiyordu. Yani, cihazın çekebildiği gücü verebilse de MagSafe Duo'dan gelen şarj talebine cevap veremiyordu.

Aynı durum Apple'ın 18 W'lık şarj aleti için de geçerliydi. Söz konusu iki cihaz, gerekli olan voltaj ve amper konusunda uyuşmazlık yaşıyordu. Bu sorun, HomePod'un uygun kombinasyonu istemesini sağlayacak yazılım güncellemesiyle çözüldü.

John Gruber, kendi blog sitesinde yayınladığı yazısında bu şarj sorununa değindi. Gruber, iPad Magic Keyboard'un 9Vx3A=27W girdiyi desteklediğini ancak Apple'ın 29 W'lık adaptörünün bunun sağlayamadığını söyledi. 29 W'llık şarj aletinin iPad Magic Keyboard'u şarj etmemesinin sebebi ise iki konifgürasyonu olmasıydı: 14,5Vx2A= 29 W ve 5,2Vx2,4A= 12,48 W.

30 W'lık adaptörün ise dört farklı çıktı seçeneği bulunuyordu. Bu 30 W'lık bu adaptörün çıktı seçeneklerinden 9Vx3A=27W çıktısı, iPad Magic Keyboard girdisiyle uyuştuğu için şarj edebildi. Ayrıca Apple'ın USB-C şarj cihazlarındaki bu sorun üçüncü taraf cihazlarda ve "powerbank"lerde de yaşanıyor.