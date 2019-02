Apple, kimilerinin vazgeçilmezi kimilerinin ise nefret ettiği bir marka olarak teknoloji dünyasının her zaman en sansasyonel ismi olmayı başarıyor. Ürünlerinin pahalılığı konusunda çok fazla eleştiri alan şirket, "yenilenmiş ürün" politikası ile çok konuşulmaya devam ediyor.

Konu Apple olduğu zaman, seven de sevmeyen de söyleyecek çok fazla söz bulabiliyor. Çıkardığı her ürün olay olan, hatta henüz piyasaya çıkmayan ürünlerinin bile birçok markanın yeni ürünlerinden çok konuşulduğu teknoloji devi, fiyat politikası ile çok eleştiriliyor. Her geçen gün fiyatları daha da ulaşılmaz hale gelen cihazları almak, toplumun geneli için gittikçe zorlaşmaya başlayınca Apple farklı bir çözüm ortaya çıkardı: Baştan aşağı yenilenmiş cihazlar

Apple, kendi sitesinde "yenilenmiş cihazlar" adı altında yeni bir sistem başlattı. Şirkete herhangi bir nedenle geri getirilen cihazların onarılıp, tekrar kusursuz şekilde işleyen hale getirilmesiyle gerçekleştirilen uygulama büyük yankı uyandırdı. iPhone, iPad, Apple Watch gibi ürünleri kapsayan bu uygulama, kullanıcıya aynı ürünü çok daha uygun bir fiyata alabilme imkanı sunuyor. Ürünleri satan Apple olunca, garanti konusunda da endişe etmenize gerek kalmıyor çünkü şirket, yeniden hayata döndürdüğü cihazları için 1 yıl garanti veriyor.

Apple fanlarının, sadece ürünlere değil yeni bir cihaz alındığı zaman gelen bembeyaz Apple kutusuna karşı da büyük bir hayranlıkları var. Bu durumun farkında olan firma, yenilenmiş ürünleri de tıpkı hiç kullanılmamış ürünlerde olduğu gibi, orjinal kutusu ve aksesuarları ile birlikte satışa sunuyor.