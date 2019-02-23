  • Intel, 5G Modem Yongalarını 2020'e Kadar Piyasaya Sürmeyecek

Apple Şimdi Ne Yapacak: iPhone'lara 5G Modem Üreten Intel, Yongaların Bu Sene Çıkmayacağını Duyurdu

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Teknoloji devi şirket, 5G modem yongalarını bu yıl müşterilere dağıtacağını ancak 2020'den önce piyasadaki hiç bir cihazda bulunmayacağını duyurdu.

Intel'in yöneticileri, şirketin 5G modem yongalarının 2020 yılına kadar akıllı telefonlarda kullanılamayacağını duyurdu. Bu duyuru, Apple'ın rakiplerine göre bir yıl geride kalacağını gösteriyor.

Intel'in ağ ve çip işlerinden sorumlu olan Sandra Rivera, Kaliforniya'daki bir etkinlikte, 5G modem yongalarının bu yıl müşterilere ulaştırılacağını ancak 2020 yılına kadar piyasadaki hiç bir cihazda yer almayacağını belirtti.
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Birçok söylenti, 5G'li iPhone'ları yakında göreceğimizi söylüyordu ancak Intel'in yeni duyurusu işleri daha karmaşık hale getirdi. Apple yöneticileri, bu yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone'lar için Samsung Electronics ve MediaTek ile 5G modem yongaları için görüşmeler yaptı ancak bu görüşmelerin sonucuna dair hiç bir bilgi bulunmuyor.
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Tüm bunlara ek olarak markaları ilgilendiren bir detay daha açıklandı. Intel, diğer modem yongası üreticilerinin aksine 5G modem yongalarından patent lisansından gelir elde etmeyi planlamadığını duyurdu.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/275987/intel-5g-modem-2020.html
Etiketler: intel, 5g, modem yongaları
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