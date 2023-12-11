Apple'ın mağazalarındaki çalışanları çok yakında dükkânlarının vitrinlerini yeniden düzenlemek durumunda kalabilir. Gelen bilgilere göre Apple Vision Pro, Ocak 2024'te ABD'deki vitrinlerdeki yerini alabilir.

Gelen son haberlere göre Apple, Kaliforniya'daki mağazalarından bazı çalışanlarına Cupertino'daki merkezinde Vision Pro eğitimi verdi. Şirketler yeni bir ürün çıkarmadan önce sık sık böyle çalışmalar yaparak, bir çalışana ürünü ve nasıl satacaklarını anlatır. Sonrasında da bu çalışanlar, kendi şubelerindeki diğer çalışanları eğitir. Apple da çalışanlarına Vision Pro'yu nasıl kullanacaklarını ve nasıl satacaklarını anlatırken, cihazın çıkışı için 2024 yılının başlarını ifade etti.

Apple, Vision Pro eğitimlerini sıkılaştırıyor

Şimdi bu eğitimler bir takvime bağlanmış durumda ve eğitim başlangıç tarihi de ocak ayının ortaları olarak gözüküyor. Her çalışanın iki günlük bir eğitim alacağı ifade ediliyor. Sonuçta Vision Pro'nun kurulum süreci oldukça karmaşık olabiliyor ve Apple, bu noktada hata yapmak istemiyor.

Apple Vision Pro'nun her bir kullanıcı için özel olarak hazırlanması gerekiyor ve cihazın tam olarak oturmaması durumunda kullanıcı deneyimi oldukça olumsuz etkilenecektir. Bu yüzden de her bir adımın dikkatli şekilde yönetilmesi gerekiyor. Cihazın kullanıcının kafasına nasıl takıldığı bile büyük önem taşıyor.

Apple'ın çalışmalarına Cupertino'daki eğitimlerle başlaması aslında hiç şaşırtıcı değil. İnternetten sipariş edilebildiği gibi mağazalardan da alınabilecek olan Vision Pro'lar ilk aşamada yalnızca ABD'de satılacak. Hatta ABD'de bile her mağazada bulunmayacaklar, yalnızca talepte bulunan mağazalara dağıtım yapılacak.

Şimdiye kadar Apple tarafından yapılan açıklamalarda Vision Pro için "2024'ün başları" üzerinde duruluyor olsa da kulislerde dolaşan iddialar, Apple'ın önümüzdeki Ocak ayı içerisinde cihazları piyasaya sürmek istediği yönünde. Cihazın küresel pazara gelişi konusunda ise hâlen bir bilgi yok.