Tedarik zinciri kaynaklarına göre Apple, uygun fiyatlı versiyon da dahil dört yeni Apple Vision Pro modeli üzerinde çalışıyor. Uygun fiyatlı versiyonun ilk nesilden %50 daha ucuz olacağı ve 2025'te tanıtılacağı da iddialar arasında.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında Vision Pro ismini verdiği karma gerçeklik gözlüğünü tanıtarak yepyeni bir ürün kategorisine giriş yapmıştı. Birçok dikkat çekici özelliğe sahip cihaz, 3.500 dolarlık gerçekten pahalı bir fiyat etiketiyle 2024 yılı başlarında ABD’de satışa sunulacaktı.

İlk Vision Pro henüz satışa çıkmadan şirketin cihaz hakkındaki gelecek planları sızdırılmaya başlamıştı. Daha uygun fiyatlı bir gözlük de bunlardan biriydi. Digitimes’ın Asya’daki tedarik zincirine dayandırdığı bir rapor, şirketin gözlüğün sonraki nesilleri hakkında bazı yeni bilgileri ortaya çıkardı.

İddiaya göre Apple, dört Vision Pro modeli üzerinde çalışıyor

Tedarik zinciri kaynaklarına göre Apple, dört farklı Vision Pro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan ikisi hakkında henüz herhangi bir bilgi yok. Ancak diğer ikisi hakkında bazı dikkat çeken detaylar var.

İddiaya göre birisi, tıpkı ilk nesil gibi yüksek seviyede bir cihaz olacak. Diğeri ise daha uygun fiyatlı bir Vision Pro olarak karşımıza çıkacak. Bu da son aylarda çıkan sızıntıları destekler nitelikte.

Uygun fiyatlı versiyon, Vision Pro 1’in yarı fiyatına 2025’te gelebilir

Sızıntı, uygun fiyatlı Vision Pro hakkında bazı yeni bilgileri de içeriyor. Buna göre Apple, cihazın fiyatını ilk nesilden %50 daha ucuz yapmayı düşünüyor. Yani 1.750 dolar civarlarında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Bu iddia, geçen ay Bloomberg tarafından ortaya atılan bilgileri de doğruluyor. Bloomberg’ten Mark Gurman, ucuz Vision Pro’nun 1.500-2.500 dolar aralığında olabileceğini öne sürmüştü.

Bu fiyat aralığının hâlen çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu versiyon çıktığında da muhtemelen sınırlı bir pazara hitap edecek. Ancak Apple’ın uzun vadeli planları olduğunu ve tamamen yeni bir kategoriye girdiğini düşündüğümüzde bunun şu anlık şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Şirket, büyük ihtimalle ürünü geliştirdikçe sonraki yıllarda Meta’nın Quest Pro’suna rakip olacak 1000 dolar bandında başka bir Vision Pro çıkarabilir.

Apple’ın fiyatları nasıl düşüreceğine gelecek olursak teknoloji devi, cihazın bileşenlerinin toplam masrafını azaltarak bunu yapacak. Bloomberg’ün daha önceki iddiaları da şirketin, kullanıcının gözlüğü kullanırken gözlerini görmemizi sağlayan “EyeSight” özelliğinden vazgeçerek uygun fiyatlı versiyonu çıkaracağını söylüyordu.

Şimdilik yeni Apple Vision Pro modelleri için bildiklerimiz bu kadar. Tedarik zinciri kaynaklarına göre şirket, 2025 yılında ucuz versiyonu çıkarmaya çalıştığını söylüyor. Yani önümüzde daha iki yıla yakın bir süre var.